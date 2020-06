Microsoft aurait pu intégrer un émulateur PlayStation à sa console

Alors que Sony et Microsoft s'apprêtent à se livrer une nouvelle guerre de consoles de salon, avec la sortie prochaine de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, une nouvelle anecdote vient d'être publiée sur la firme américaine.



Alors qu'ils étaient en plein développement de leur première machine de jeu, l'équipe en charge de la création de cette dernière a failli faire un choix étonnant : intégrer un émulateur permettant de jouer aux jeux de la PlayStation.



Retour sur cette petite histoire qui aurait pu chambouler le marché !

Microsoft pensait à incorporer un émulateur PlayStation

Le nom de Seamus Blackley ne vous dit peut-être rien, pourtant il a été un élément important lors de la création de la première Xbox chez Microsoft. Ce dernier a fait une révélation incroyable d'une anecdote sur Twitter hier, qui aurait pu provoquer un raz-de-marée sur le marché du jeu vidéo.



Alors qu'il travaille avec Ted Hase, Otto Berkes et Kevin Bachus sur le développement de la console de salon, suite à l'annonce de la PlayStation 2, l'homme entend parler d'un logiciel répondant au nom de « Bleem! ».



Développé à Los Angeles, ce dernier promettait alors de faire tourner les jeux PlayStation sur un PC... Vient alors l'idée d'intégrer ce dernier au sein de la Xbox, afin de contrer l'argument de Sony et de sa rétrocompatibilité annoncée avec la nouvelle console.



L’équipe de développement de Microsoft réussit cette mise en place, faisant même des démonstrations du rendu en interne. L'équipe de Seamus Blackley décide alors de rencontrer les responsables de « Bleem! » pour une proposition de rachat à près de 10 millions de dollars.



Hélas, trop gourmands, ces derniers font une contreproposition trop grosse pour être acceptée par Steve Ballmer, président de Microsoft à ce moment. Avec un arrêt des négociations, c'est l'intégration de l'émulateur qui est annulée.



« Bleem! » voit finalement le jour en 1999, mais fera faillite deux ans plus tard, notamment à cause des procès face à Sony.