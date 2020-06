PS5 Digital Edition : les jeux EA pour PS4 devront être rachetés

Lors de l'annonce de la sortie de Madden 21, EA a surpris son petit monde en déclarant que les personnes qui l'achèteront sur PS4 ou Xbox 360 pourront y jouer gratuitement sur la nouvelle génération de consoles. Une méthode fair-play vis-à-vis des joueurs quand d'autres studios ne s'embêteront pas et feront repayer les joueurs pour des jeux déjà existants. Seul bémol, ceux qui opteront pour la PS5 Digital Edition devront certainement passer à la caisse une nouvelle fois, étant donné que sans possibilité d'y mettre le CD, EA n'aura aucune preuve de votre achat. Il est fort à parier que cette règle s'applique sur les prochains titres du studio, comme FIFA 21 : nous vous optons donc d'opter pour la version dématérialisée du jeu sur le PS Store, afin d'éviter tout problème.

