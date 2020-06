GeForce Now s'offre 14 jeux de Square Enix

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

L'offre de Cloud Gaming de Nvidia avait rapidement perdu de sa superbe avec les défections de plusieurs grands éditeurs, peu de temps après sa sortie. Cette fois, c'est un joli coup réalisé par le service de Cloud Gaming du géant américain avec l'arrivée de 21 titres cette semaine dont 14 en provenance du japonais Square Enix.

Square Enix revient sur GeForce Now !

Après les départs de 2K Games, Activision, Bethesda et Blizzard, Nvidia se félicite aujourd'hui du retour de jeux Square Enix sur GeForce Now. Oui, le nippon avait d'abord fuit la plateforme à ses débuts, avant de faire son come-back ce jeudi.



Le concurrent de Google Stadia rebondit donc pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs. Nous avions testé le service au départ, et les performances ainsi que la qualité générale étaient de haut niveau.

Le légendaire éditeur Square Enix est de retour cette semaine sur GeForce Now avec 14 de ses meilleurs jeux PC et de nombreux autres vont arriver.

Voici les jeux qui sont désormais jouables sur GeForce Now :

BATTALION 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life Is Strange 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider

En plus des titres du studio japonais, on trouve également cette semaine les nouveautés suivantes :

Hardspace: Shipbreaker

Automation – The Car Company Tycoon Game

Paladins

Power of Seasons

Samurai Shodown Neogeo Collection

Satisfactory

Smite

Un retour d'autres acteurs du marché ?

Pour ce qui est du retour d'autres éditeurs comme Bethesda ou Activision, la plateforme assure toujours y travailler. Elle discute avec tous les éditeurs de jeux.



A noter que la page recensant les quelques 2000 jeux de la plateforme n'a pas encore été mise à jour.