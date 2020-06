Sorties jeux : Slay the Spire, Spirit Sprint, Shadow Frog

Il y a 2 heures (Màj il y a 18 min)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Slay the Spire.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Trivia Royale™ (Jeu, Quiz, iPhone, v1.0.6, 271 Mo, iOS 13.0, Teatime Games, Inc.) Pouvez-vous déjouer 1000 autres concurrents dans la bataille ultime des esprits? Bienvenue dans le plus grand tournoi de questions du monde!



Dans Trivia Royale, vous affrontez des milliers de joueurs du monde entier. Utilisez votre intelligence pour contrer l'opposition. Plus vous éliminez de joueurs, plus vous vous rapprochez du titre Royal. La victoire finale est récompensée en étant couronné «Royale» et en accédant au salon exclusif Royale. Mais avec plus de 100 000 questions et réponses, et plus quotidiennement, les Royales doivent garder leurs compétences pointues pour rester sur le trône.



Créez votre propre avatar et exprimez votre personnalité de millions de façons différentes, du changement de coiffure et de fonctionnalités aux bijoux, casques, lunettes, etc..



Malheureusement que disponible en anglais ! Télécharger le jeu gratuit Trivia Royale™





StoneAge World (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 1,2 Go, iOS 9.0, Netmarble Corporation) Plongez-vous dans un monde préhistorique débordant d'animaux de compagnie que sont les dinosaures! Équipez-vous et capturez des animaux préhistoriques rares dans le vaste monde ouvert de Tectonika!



En plus de collecter des animaux sur le terrain, vous pouvez acquérir d'autres animaux en faisant éclore des œufs. Habillez-vous avec votre costume préféré pour encore plus de plaisir! Télécharger le jeu gratuit StoneAge World





Spirit Sprint (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 93 Mo, iOS 11.0, divIT) Déplacez-vous dans le désert pendant que votre esprit vaque d'animal en animal. Parcourez des forêts et des prairies oubliées, survolez des grottes et des mines dangereuses, bravez les ruisseaux et les temples inondés pendant votre voyage vers la liberté.



Perdez-vous dans les images et les sons de Spirit Sprint avec ses beaux graphismes, sa musique dynamique et ses couleurs et environnements en constante évolution. Télécharger le jeu gratuit Spirit Sprint





Shadow Frog (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 115 Mo, iOS 10.0, Oddrok Oy) Pouvez-vous aider le Frogo à trouver le moyen de sortir des grottes ? Un jeu d'action de plate-forme old school rempli de pixels !



Planifiez vos mouvements, récupérez les clés pour débloquer votre chemin vers les prochains défis. Essayez d'être rapide et battez les autres joueurs dans les classements mondiaux! Dans Shadow Frog, on peut sauter, faire un double saut, rebondir contre les murs pour un seul but : arriver au bout des 30 niveaux crées à la main, en évitant les nombreux obstacles.



L'une des particularités, c'est que vous serez suivi par votre ombre (qui fera les mêmes mouvements que vous) et qu'il faudra faire en sorte de l'éviter. Télécharger le jeu gratuit Shadow Frog





RoadWorlds (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.2.1, 148 Mo, iOS 10.0, Clement Escoffier) Écrasez des pigeons pour devenir invincibles et aller plus loin que quiconque!



Je veux dire, c'est pas cool ça?



Dans ce jeu de course sans fin, obtenez le meilleur score pour narguer vos amis tout en débloquant des véhicules jusqu'à ce que vous les ayez tous! Télécharger le jeu gratuit RoadWorlds





OverclockeTD (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v1.0.1, 179 Mo, iOS 9.0, Jonas Krucher) Construisez des tours, protégez votre cœur et repoussez les attaques dans ce tower defense inspiré des jeux des années 80.



4 mondes avec un total de 16 niveaux vous attendent.



Pouvez-vous protéger votre cœur à tous les niveaux? ... Télécharger le jeu gratuit OverclockeTD





Mon Talking Tom – Amis (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.12, 162 Mo, iOS 9.0, Outfit7 Limited) Les créateurs des jeux d'animaux virtuels incroyablement populaires Mon Talking Tom, Mon Talking Tom 2, Ma Talking Angela, Mon Talking Hank, et d'autres titres au succès mondial, reviennent avec une simulation d'animaux virtuels révolutionnaire !



Qu'est-ce qui est mieux qu'avoir un meilleur ami ? En avoir six ! Les joueurs peuvent rejoindre Talking Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben et Becca qui emménagent dans leur propre maison pour la première fois et faire la connaissance des animaux adorés dans le monde entier !



Plein de mini-jeux avec des personnages attachants ! Télécharger le jeu gratuit Mon Talking Tom – Amis





Ink Cat Marco (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.1, 184 Mo, iOS 9.0, Nanali) Terminez les dessins pour aider l'artiste !



Marco, l'artiste qui s'est endormi dans un vieil encrier, vient de se réveiller !



Réveillez les autres amis colorés de Marco, comme le noir, le rouge, le blanc et bien plus, pour terminer les dessins et leur donner vie ! Télécharger le jeu gratuit Ink Cat Marco





Endurance (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 109 Mo, iOS 10.0, Ivan Panasenko) Endurance est une préquelle d'Ailment, une autre aventure de pixel art sortie en 2019.



C'est un jeu d'action gratuit basé sur des histoires avec beaucoup d'armes, des hordes d'ennemis, une énorme variété de niveaux et un jeu super intense avec une ambiance d'horreur et des références de films de science-fiction!



L'histoire vous emmène aux événements qui s'étaient produits avant le jeu original - Ailment. Le personnage principal et son ami vont faire un voyage à travers tout le vaisseau spatial du laboratoire - Endurance - pour découvrir comment le virus, qui a rendu les membres de l'équipage fous, a vu le jour... Télécharger le jeu gratuit Endurance





Arctic Rails (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 84 Mo, iOS 10.0, Liontech Studios) Bienvenue chez Arctic Rails!



Un jeu de puzzle apaisant qui vous aidera à exercer votre cerveau.



Il fait neigeux et froid, le wagon est plein de bois de chauffage, mais il n'y a pas de chemin pour rentrer ..... pour le moment!



Glissez les blocs pour résoudre le puzzle, permettant au wagon de passer afin que nous puissions nous réchauffer. Télécharger le jeu gratuit Arctic Rails





CosmoStack (Jeu, , iPhone / iPad, v1.2.1, 73 Mo, iOS 10.0, Aleksey Grigorov) CosmoStack est un jeu de puzzle de type empilable.



Capturez des blocs colorés tombant sur la plate-forme et disposez-les en rangées et motifs colorés pour les faire disparaître.... Télécharger le jeu gratuit CosmoStack





Battle Bunny: Tower Defense (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.4, 178 Mo, iOS 10.0, Chengcheng Chen) Lancez-vous dans une aventure épique de tower defense avec une mignonne armée de lapin !



Appuyez simplement sur le lapin pour vous déployer sur le champ de bataille et combattre de puissants ennemis avec des troupes animales.



Détruisez la base ennemie pour gagner la bataille. Télécharger le jeu gratuit Battle Bunny: Tower Defense





Nouveaux jeux payants iOS :

Slay the Spire (Jeu, Jeux de rôle / Cartes, iPhone / iPad, v2.0.9, 959 Mo, iOS 9.0, Humble Bundle) Nous avons fusionné jeu de cartes et roguelike pour créer le meilleur jeu de deck-building solo possible. Créez votre deck, rencontrez d'étranges créatures, découvrez des reliques à la puissance colossale et Slay the Spire !



Pour faire face à ces créateurs et à vos ennemis, vous aurez la possibilité de créer un deck dynamique composé de plusieurs cartes qu'il faudra choisir avec parcimonie parmi les centaines disponibles.



En effet, il faudra faire appel à votre sens de la stratégie en associant les bonnes synergies et ainsi venir à bout de vos adversaires. Une victoire vous permettra de mettre la main sur des reliques, et donc de possibles améliorations pour votre deck.

Télécharger Slay the Spire à 10,99 €





Kosmonavtes: Academy Escape (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 131 Mo, iOS 9.0, LKMAD) Les ressources de la Terre diminuant, le programme Kosmonavtes a été annoncé!



Le but était de réunir une équipe de cadets et de les envoyer pour coloniser une autre planète!



Dans le premier épisode (Kosmonavtes: Escape Reality), Vala a rejoint l'équipe de cadets et a fait un pas de plus vers la réalisation de son rêve de devenir astronaute.



Maintenant, elle doit être diplômée de la Space Academy et s'envoler pour Vénus! Télécharger Kosmonavtes: Academy Escape à 3,49 €