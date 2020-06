App Store : Découvrez les 10 jeux qui génèrent le plus de cash par jour

Julien Russo

Ce qui rapporte le plus d'argent aux développeurs et à Apple sur l'App Store, c'est sans aucun doute la catégorie des jeux ! Véritable dynamisme dans le secteur des applications, les jeux de petits développeurs comme de grandes sociétés s'écoulent à des dizaines et dizaines de milliers de téléchargements par jour. Mais quelles sont les applications qui rapportent le plus ?

Fortnite est le champion du classement

Développer un jeu sur iPhone peut vous rapporter gros ! Surtout si celui-ci rencontre un énorme succès auprès des utilisateurs.

Depuis la création de l'App Store, une catégorie d'application s'en est plutôt bien sorti, il s'agit des jeux, un secteur qui ne cesse d'évoluer grâce en partie à sa diversité. On peut retrouver des courses de voitures, des battle royale, des jeux sportifs (foot, basket, ski, tennis...). Difficile de ne pas trouver ce que l'on aime !

Au lancement de l'iPhone, tous les jeux proposaient de payer pour télécharger l'application. Avec le temps, est venu les achats in app, ce qui a ouvert la porte à l'arrivée des jeux free-to-play. Un système qui consiste à attirer les joueurs par la gratuité du jeu, puis de le faire payer pour des bonus, des niveaux, des armes spéciales ou même des skins. Cette stratégie fonctionne à la perfection, puisqu'une fois que le joueur a adopté le jeu et qu'il s'y connecte quotidiennement, il veut avancer plus vite que les autres ou même adopter un style différent dans le jeu.



D'après la dernière étude de Finbold, plusieurs jeux dépasseraient le million de dollars de revenus PAR JOUR. Oui, vous avez bien lu !

Si Apple en profite grâce à sa commission, les applications elles aussi s'en mettent plein les poches. C'est le cas du jeu Fortnite.

Epic Games gagne déjà beaucoup d'argent avec sa version PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android et Mac, mais avec l'application iOS c'est la cerise sur le gâteau, le studio arrive à générer 2,75 millions de dollars par jour grâce à sa boutique de skins et de danses rafraichie quotidiennement.

Pas loin derrière, on retrouve Roblox avec 2,4 millions/ jour, Pokémon Go qui est toujours dans la place avec 1,86 million/jour, Coin Master (1,8 million/jour), Candy Crush Saga qui est devenu un classique avec le temps (1,42 million par jour), l'indétrônable Clash of Clans (940 000$/jour), Gardenscapes (840 000$/jour), Call of Duty Mobile (690 000$/jour), [Homescapes] (350 000$/jour) et Town Blast (240 000$/jour).



Comme vous pouvez le remarquer, les applications qui s'en sortent le mieux sont celles qui proposent des achats intégrés dans leurs applications.

Cette rentabilité est bien supérieure à des affichages de publicités.

Il est bon de noter que si Fortnite est premier en termes de revenus, l'application est à la dernière place des applications les plus téléchargées de ce TOP 10. Les joueurs l'ont déjà installé...



Le rapport explique :

Roblox ouvre la voie avec une moyenne estimée à 21 034 installations par jour. COD: Mobile est deuxième avec une moyenne estimée de 20 566 installations quotidiennes tandis que Pokemon GO arrive troisième avec 19 291. Ailleurs, Clash of Clans est quatrième avec des installations de 19 206 installations par jour en moyenne. Le jeu mobile simple et décontracté Coin Master ferme les cinq premières catégories avec environ 19 169 installations. Candy Crush Saga est sixième dans les nouvelles installations avec 19 139, suivi de Toon Blast avec 18 518. Gardenscapes arrive huitième avec 18 150. Homescapes et Fortnite installent au neuvième et au dixième rang avec respectivement 15 845 et 15 728. Il convient de noter que, bien que Fornite ait les revenus quotidiens les plus élevés, il suit les autres jeux dans de nouvelles installations quotidiennes. Les données mises en évidence excluent les réinstallations au cours de la période considérée.

D'après les estimations de Finbold, il est prévu que pour cette année 2020, le secteur des jeux mobiles arrive à générer plus de 77 milliards de dollars de revenus. Il faut dire que le confinement qui a duré plusieurs mois dans de nombreux pays a fortement accéléré les achats in app ainsi que les téléchargements.