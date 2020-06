Nintendo remet le marché du mobile en question

Corentin Ruffin

En 2015, Nintendo faisait le choix tardif de se lancer sur le marché du mobile en se servant de ses licences mondialement connues pour franchir le pas.



Réticent à l'idée de voir ses personnages apparaître sur des écrans de smartphones, le nippon s'est laissé convaincre par l'énorme gâteau que représente le mobile.



Hélas, cinq années après et plusieurs jeux en ligne, la firme s'apprêterait à faire demi-tour pour se concentrer uniquement sur la Nintendo Switch.

Nintendo réfléchit à son avenir dans le mobile

Takashi Mochizuki, journaliste chez Bloomberg, rapporte qu'une grosse réflexion a lieu en ce moment même au sein de Nintendo. La cause ? Les résultats décevants des jeux mobiles ces derniers mois qui remettent en doute la stratégie actuelle du nippon.



Ainsi, Nintendo souhaiterait "se recentrer sur ses propres plateformes" et délaisser le mobile qu'il a voulu tester pour faire face aux revenus trop faibles dégagés par la Wii U à l'époque.



Alors qu'en janvier, ils annonçaient avoir atteint le milliard de recettes grâce au mobile, il semblerait que la période entre février et mai soit bien plus désastreuse. Pour pallier à cette chute, ils ont heureusement pu compter sur le carton fait par Animal Crossing : New Horizons sur la console de salon portable.

Il faut une licence active de longue date, avec des centaines de personnages attrayants pour faire un bon jeu de gacha, et il faut continuer à ajouter de nouveaux personnages chaque mois pour conserver les joueurs. Fire Emblem est la seule franchise Nintendo capable de le faire.

Mise à part Pokémon Café Mix, annoncé la semaine dernière, Nintendo ne devrait plus sortir de jeux mobile avant le printemps 2021...

