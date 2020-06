The Artful Escape : une vidéo de gameplay avant son arrivée sur Apple Arcade

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Apple Arcade continue, semaine après semaine, a enrichir et embellir son beau catalogue : le service de jeux à volonté fait belle figure auprès des joueurs, apportant de célèbres licences tout en en faisant découvrir de nouvelles.



Aujourd'hui, c'est le jeu The Artful Escape qui se dévoile au sein d'une vidéo où l'on peut y voir du gameplay, conté par l'un des développeurs du studio Beethoven & Dinosaur.



Pour l'édition du jeu, c'est le célèbre Annapurna Interactive qui en est en charge, promettant un beau coup d'envoi.

Le jeu The Artful Escape se dévoile dans une vidéo

La veille de son premier concert, Francis Vendetti se bat avec l’héritage d’une légende de la folk décédée et les divagations cosmiques de sa propre imagination. Francis, un ado guitariste prodige, s’embarque dans un voyage psychédélique et multidimensionnel pour nourrir l’inspiration de son personnage de scène.

Ainsi, on y suit un jeune prodige de la guitare dans un monde psychédélique rempli de monstres, de personnages étranges et d'une bande-son qui semble incroyable.



Le gros plus, c'est que le jeu intègre plusieurs genres en mixant plateforme, point and click ou encore de l'exploration. Entre les couleurs, la musique et le scénario, The Artful Escape semble très prometteur, et on a déjà hâte de l'avoir devant nous.



On ne connaît pas encore la date, mais il sortira sur Apple Arcade, Steam et Xbox One "bientôt".