The Almost Gone : sortie du casse-tête narratif sur iOS / Android

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Le studio Playdigious vient de lancer le jeu The Almost Gone sur l'App Store, mais aussi le Play Store. Comme prévu, l'éditeur qui a nous a surpris avec les excellents jeux Evoland 1, Evoland 2, Teslagrad, ou encore Dead Cells, propose un nouveau jeu signé cette fois des développeurs Happy Volcano et de l'écrivain Joost Vandecasteele.



Après deux ans de travail, The Almost Gone arrive sur iOS, Android, PC et Nintendo Switch. Regardez le trailer vidéo :

The Almost Gone : casse-tête et aventure débarque sur mobile

The Almost Gone est donc un casse-tête narratif écrit par un véritable écrivain qui veut vous faire réfléchir sur votre existence ainsi que les répercussions de vos actes. Mort, perte et santé mentale se mêlent et s'entremêlent dans des décors pleins de détails et un gameplay qui fait penser à The Room mélangé à Monument Valley. Deux références dans leur genre respectif.



Le but de votre périple, entre la vie et la mort, est de mettre au jour les vérités bouleversantes qui ont décidé de votre destinée. Pour cela, il faudra reconstituer une histoire fascinante en révélant des objets et des souvenirs, mais aussi décoder des indices.



The Almost Gone vous fera poser des questions sur votre condition (pourquoi suis-je ici, pourquoi suis-je prisonnier et seul, ...) tout au long de votre chemin qui vous emmènera de votre propre maison jusqu'aux rues étrangement désertes, en passant par des immeubles résidentiels et des hôpitaux abandonnés, ainsi que la forêt.

Cinq chapitres orchestrés de main de maitre vous attendent pour conclure un scénario plus que captivant. Bravo !



Notre avis sur "The Almost Gone"

La note 4,5 / 5







A vous de jouer et n'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires. iOS 13 minimum et aucun achat supplémentaire dans ce jeu premium.

Télécharger le jeu The Almost Gone à 4,49€