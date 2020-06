Apple TV+ : Voici la bande annonce de la future docu-série "Greatness Code"

Il y a 26 min

Julien Russo

1

Dès le 10 juillet, les abonnés Apple TV+ vont retrouver une nouvelle docu-série produite par Apple. L'entreprise va dévoiler "Greatness Code", un documentaire avec plusieurs épisodes qui retracera les biographies des plus grands athlètes de notre époque. La série se divisera en 7 mini épisodes qui parleront des moments clés des carrières de Usain Bolt, LeBron James, Kelly Slater...

Greatness Code, la nouvelle production très attendue

Vous êtes déjà nombreux à attendre cette nouvelle production Apple qui va en passionner plus d'un. Pendant plusieurs mois, Apple a envoyé ses équipes au contact de grands sportifs comme de leur entourage. La mission : raconter l'histoire d'une carrière qui a bouleversé les codes.

Avec Greatness Code, il ne faudra pas s'attendre à de longs épisodes interminables où on verra des photos et vidéos prises pendant l'enfance du sportif. Apple va privilégier les moments forts de la carrière comme quand on reçoit une médaille aux Jeux olympiques ou qu'on devient champion de la NBA...

Chaque épisode abordera la réussite d'un athlète. Le programme a été dévoilé :

Épisode de LeBron James : Triple champion de la NBA, double médaillé d'or olympique et quatre fois MVP NBA

: Triple champion de la NBA, double médaillé d'or olympique et quatre fois MVP NBA Épisode de Tom Brady : 6 fois champions du Super Bowl et quadruple MVP

: 6 fois champions du Super Bowl et quadruple MVP Épisode d'Alex Morgan : Médaillée d'or olympique et co-capitaine de l'équipe nationale américaine de football féminin

: Médaillée d'or olympique et co-capitaine de l'équipe nationale américaine de football féminin Épisode de Shaun White : Médaillé d'or olympique en snowboard

: Médaillé d'or olympique en snowboard Épisode d'Usain Bolt : L'homme le plus rapide du monde et huit fois champion olympique

: L'homme le plus rapide du monde et huit fois champion olympique Épisode de Katie Ledecky : Cinq fois médaillée d'or olympique et 15 fois championne du monde de natation

: Cinq fois médaillée d'or olympique et 15 fois championne du monde de natation Épisode de Kelly Slater : 11 fois championnes du monde de surf

Ce soir, la bande-annonce a été publiée sur YouTube.

La série est en coproduction avec la marque d'habilitation des athlètes Uninterrupted qui a été fondée par LeBron James et Maverick Carter. La plateforme de contenu sportif Religion of Sports a également participé au programme Apple TV+.

L'ensemble des abonnés dans le monde auront accès à la série dès le 10 juillet. Il n'est pour l'instant pas mentionné si la totalité des épisodes seront disponibles le jour de la disponibilité ou si le rythme sera d'un épisode par semaine.



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai et au-delà la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement. L'offre est sans engagement.