Metal Slug Code J annoncé et màj de Metal Slug Attack

Il y a 1 heure

Alban Martin

SNK n'a pas fait les choses à moitié ce lundi avec une mise à jour du très bon Metal Slug Attack en version 5.7.0 et l'annonce d'un nouveau titre mobile à venir avec Metal Slug Code J.



Regardez le trailer de Code J :

Metal Slug Code J bientôt sur mobile

L'éditeur japonais SNK vient de dévoiler le premier trailer vidéo Metal Slug Code: J, un titre développé par Timi Studios qui appartient au géant chinois Tencent.



Alors que l'esprit de la saga semble largement conservé, les développeurs proposent une version bien plus travaillée au niveau du moteur et des graphismes. Finis les pixels, et place à une belle plastique. Si certains trouveront que Metal Slug perd ici de son essence, en revanche ils ne pourront pas nier que le gameplay intense et l'humour sont toujours là. Si vous aimez les jeux d'action arcade, vous allez certainement suivre de près ce Metal Slug Code J qui ajoute même une dose 3D comme on peut le voir à la fin.



On attend désormais une date de sortie pour ce nouveau jeu qui devrait être un free-to-play sur iOS et Android.

Metal Slug Attack

En parlant de freemium, l'excellent Metal Slug Attack vient de passer en version 5.7.0 avec plusieurs nouveautés. Une bonne manière de patienter jusqu'à la sortie de Code J avec un jeu gratuit, sans publicité et qui n'oblige pas à payer pour avancer.



Voici les nouveautés :

Ajout de Extra Ops

Ajout de nouvelles unités

Mise à jour de Mystery Crank

Ajout de contenu dans Dress Up

Mise à jour des boutiques



Vous avez déjà jouer à un Metal Slug ?

