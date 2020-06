Phoenix Rangers : Rovio abandonne son match-3 en soft-launch

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Le studio Rovio, connu dans le monde entier pour avoir donné naissance aux oiseaux Angry Birds, continue de faire des tentatives pour s'imposer à nouveau sur le marché du mobile.



Hélas, la plupart des jeux qu'ils sortent ces derniers temps ne semblent pas au goût des joueurs et des anciens fans, malgré la présence de personnages emblématiques.



Récemment, ils ont décidé de lancer un nouveau match-3 portant le nom de Phoenix Rangers. Hélas, ce dernier n'a pas rencontré le succès escompté et est abandonné avant une sortie officielle.

Le jeu Phoenix Rangers abandonné avant une sortie officielle

Décidément, les derniers titres de Rovio ne semblent pas attirer les joueurs : les notes et retours de ces derniers sont unanimes, le studio semble choisir la facilité et l'argent plutôt que de réelles tentatives d'originalité.



Quelques mois auparavant, ils ont lancé un match-3 du nom de Phoenix Rangers : disponible sur le Play Store et dans quelques pays dans le cadre d'un soft-launch, le projet a été officiellement abandonné.



Rovio explique cet échec :

La décision a été prise après que l'équipe de jeu a décidé qu'elle ne serait pas en mesure d'atteindre le niveau de succès qu'elle visait.

Récemment, le studio avait déjà annulé un jeu du nom de Angry Birds Football... Espérons que Rovio revienne en force très rapidement !