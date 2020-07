Amazon Prime Video : le service lance son Watch Party

Il y a 2 heures

Corentin Ruffin

C'est la mode en ce moment du côté des services de streaming : au tour d'Amazon Prime Video de lancer sa nouvelle fonctionnalité permettant de regarder le même programme à plusieurs.



Baptisée Watch Party, cette dernière n'est disponible qu'aux États-Unis dans un premier temps, avant un lancement dans le monde entier.



L'occasion de faire face à la solitude ou d'anticiper un futur confinement, que l'on espère pas.

Amazon Prime Video permet de regarde un programme à plusieurs

Le côté cool de ce Watch Party, c'est qu'il n'a aucun surcoût en plus et qu'il permet d'accueillir jusqu'à 100 personnes sur la même session : de quoi organiser des soirées cinéma à grande échelle.



Bien sûr, outre le fait que tout le monde devra être situé aux États-Unis, il faudra que les invités possèdent un abonnement Prime Video ou un abonnement au service de livraison Prime.



Pendant la visualisation, un fenêtre de discussion sera disponible dans une barre latérale, permettant ainsi d'échanger avec ses amis et de discuter du dernier épisode.



Une nouvelle fonctionnalité qui permet d'égaler le module Netflix Party ou encore celui de OCS, qui a bouclé un partenariat avec l'extension Scener. Parmi vous, des utilisateurs de Prime Video ?

