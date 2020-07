Le RPG Idle Guardians: Never Die est en précommande sur iOS

Il y a 1 heure (Màj il y a 12 min)

Corentin Ruffin

Si vous êtes un grand joueur mobile, vous devez certainement déjà connaît le studio SuperPlanet sans réellement le savoir. Ce sont notamment eux qui ont créé l'excellent Evil Hunter Tycoon ou encore le jeu Luna: Dragon of Kelpy Mountain.



Ces derniers reviennent sur le devant de la scène en lançant les précommandes de leur nouvelle création : Idle Guardians: Never Die.



Celui-ci prend la forme d'un RPG IDLE fort coloré mettant en avant la nostalgie des jeux rétro.

Idle Guardians: Never Die sortira le 27 juillet prochain

Qu'est-ce qu'un IDLE RPG ? En général, lorsque la notion d'IDLE apparait, on parle d'un jeu où le joueur n'a pas beaucoup de choses à faire (appui répété sur un bouton au bon timing) ou carrément rien à faire, si ce n'est que de la gestion.



Ce Idle Guardians: Never Die reprend ce concept : on compose son équipe de Gardiens et ces derniers se battent tout seuls. Là où le joueur intervient réellement, ce sont les compositions d'équipes et les recrutements de nouveaux membres.



Il y a plus de 160 personnages à débloquer, chacun ayant ses propres compétences et caractéristiques. Idle Guardians est parfait pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer aux jeux !



Sortie prévue le 27 juillet prochain pour les iPhone et iPad sous iOS 11 minimum.

