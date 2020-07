Railway Canyon : nouveau jeu de puzzle en précommande

Il y a 40 min (Màj il y a 39 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Peut-être connaissez-vous le jeu vidéo Pipe Mania, sorti dans les années 90, qui prenait la forme d'un casse-tête dans lequel le joueur devait relier des tuyaux de la même couleur pour faire fonctionner le courant.



Un pionnier du genre qui a alors lancé ces fameux jeux de puzzles pour notre plus grand plaisir. Railway Canyon (v1.0, 66 Mo, iOS 9.0), lui, reprend ce fameux concept tout en l'adaptant à son propre univers.



Dans celui-ci, on ne parle plus de tuyaux à relier, mais bel et bien de rails dans le but de faire passer une locomotive d'un point A à un point B. La bande-annonce :

Railway Canyon : sortie du jeu de puzzle le 13 juillet

Le jeu de puzzle est certainement l'un des plus populaires sur l'App Store et le Play Store et les développeurs continuent de travailler pour y amener un souffle nouveau.



Railway Canyon, lui, propose de reconstituer différentes parties d'une voie ferrée afin de créer un passage sûr pour le train. On parle d'un casse-tête relaxant qui 32 niveaux différents à jouer, dessinés à la main, dans un univers far-west.



La création du studio Crevasse verra le jour le 13 juillet prochain au prix de 1,49€.

Télécharger le jeu Railway Canyon