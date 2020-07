PlayStation 5 noire : ce à quoi pourrait ressembler la console

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Récemment, le constructeur Sony a fait la présentation de sa prochaine console de salon, la PlayStation 5. On a ainsi pu découvrir le design futuriste arborant des couleurs blanches, noires et bleues.



Si on n'a toujours pas la date de sortie officielle, ni le prix, on sait que le Nippon proposera son appareil en plusieurs couleurs, avec certainement l'iconique design sobre tout en noir.



Grâce à nos confrères du site néerlandais LetsGoDigital, nous avons pu avoir un premier aperçu de ce à quoi la console ressemblera dans ce coloris.

Une vidéo dévoile un concept de la PS5 noire

Le site web néerlandais LetsGoDigital se spécialise dans la réalisation de concepts de futurs produits en se servant de rumeurs et d'informations officielles.



Pour sa dernière réalisation, on retrouve une vidéo dévoilant la future PlayStation 5 dans sa version noire, pour un rendu plutôt réussi et qui devrait satisfaire les sceptiques du nouveau design.



Pour pousser encore plus loin son concept, le site web a noirci la manette et a également posé la création de Sony à côté de la Xbox Series X, afin d'avoir un comparatif de la taille entre les deux.



Reste désormais à savoir quand Sony dévoilera ses nouveaux coloris, mais également le prix et la date de sortie.