Pokémon Café Mix ajoute des monstres et des niveaux sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Pokémon Café Mix vient de recevoir sa première mise à jour de contenu, depuis sa sortie le mois dernier. Lancé par l'inévitable The Pokemon Company, Café Mix avait été accompagné des annonces de Pokemon Smile sur Nintendo Switch et les plateformes mobiles. Le puzzle gratuit vient de passer en version 1.10.1 sur nos appareils.



Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Pokémon Café Mix s'offre du contenu pour sa première mise à jour

Dans ce casse-tête mignon tout plein, les joueurs vont pouvoir trouver de nouveaux niveaux, gadgets et Pokémon. La mise à jour a également mieux équilibré certaines des défis précédents avec des récompenses pour les joueurs qui les ont déjà terminées.



Votre objectif dans Pokemon Cafe Mix est de résoudre des puzzles pour servir des boissons et des plats dans votre propre bistrot. Les puzzles impliquent de faire correspondre les icônes Pokémon ensemble et chaque puzzle a des objectifs différents. C'est un jeu gratuit pour commencer, avec de nombreux achats intégrés, mais ce n'est pas rédhibitoire. Si vous aimez les Candy Crush et compagnie, vous allez certainement adorer d'autant que l'ambiance du dessin animé est respecté et que les casse-têtes sont plus variés. La jouabilité est d'ailleurs légèrement différente. Un jeu à tester si ce n'est pas déjà fait, notamment pour sa réalisation.



