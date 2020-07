Les livraisons de Mac en évolution sur le T2 2020

Il y a 40 min

Julien Russo

Réagir

Si Apple a souffert du Covid-19 en perdant de nombreuses ventes à cause de ses Apple Store fermé pendant plusieurs semaines, l’entreprise a aussi profité du télétravail à domicile ce qui a boosté les ventes de ses iPad et Mac. Découvrez les performances du Mac sur le deuxième trimestre de cette année.

Les expéditions de Mac en hausse de 5.1%

C’est une belle performance que Apple enregistre sur le T2 2020. En effet, si beaucoup d’analystes pensaient que les expéditions de Mac allaient chuter à cause de la propagation du Covid-19 depuis le début de l’année, au final la tendance a complètement été l’inverse.

Apple a profité de la tendance du télétravail pour vendre encore plus de Mac que l’année dernière !

En effet, d’après le cabinet Gartner, sur le second trimestre de 2019, Apple a expédié 4,1 millions de Mac tout modèle confondu.

Pour 2020, sur la même période, Apple aurait eu une belle hausse de 5,1% qui lui aurait permis d’expédier 4,3 millions de Mac en seulement 3 mois.

Au niveau des revenus générés ? Le cabinet d’analyse n’a pas été aussi loin dans les détails, mais ils doivent être énormes quand on connaît le prix d’un iMac ou d’un MacBook Pro.

Si Apple est loin de dominer le marché des ordinateurs, la firme de Cupertino a quand même la satisfaction de se dire qu’elle est devant les géants du PC Acer et Asus. Par contre, l’entreprise est encore loin derrière Lenovo, HP et Dell qui sont loin devant (grâce notamment à des prix plus accessibles).

À noter que le tableau ci-dessous ne prend en compte que les ordinateurs fixes et les ordinateurs portables. Sont exclus les Chromebook et les iPad. Si ce dernier était comptabilisé, Apple serait probablement bien plus haut dans le classement !

Apple possède une part de marché de 6,7% soit une timide augmentation de 0,1% par rapport à l’année précédente.

Lenovo conserve sa première place avec 16,1 millions d’ordinateurs expédiés quand HP est juste derrière avec quasiment la même performance !

Voici la conclusion du cabinet d’analyse :

En outre, la croissance des ordinateurs portables a été particulièrement forte, tirée par plusieurs facteurs, notamment la continuité des activités pour le travail à distance, l'éducation en ligne et les besoins de divertissement des consommateurs. Cependant, cette hausse de la demande de PC mobiles ne se poursuivra pas au-delà de 2020, car les expéditions ont été principalement stimulées par les besoins commerciaux à court terme en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.

Il sera intéressant d’observer si les ventes seront encore plus importantes avec l’abandon du processeur Intel au profit d’Apple Silicon. Les premiers retours des consommateurs semblent indiquer que la majorité est satisfaite de ce nouveau chemin pris par Apple. La demande pourrait aller dans un sens positif dès que les premières générations de Mac avec ces nouveaux processeurs seront proposées. En attendant, il ne faudra pas attendre une baisse de tarif des Mac pour améliorer les ventes...



Source