Apple TV+ : Un problème de décalage audio/vidéo dans Greyhound

Disponible depuis le 10 juillet, Greyhound est la nouvelle grosse production d'Apple. Dans ce film, on retrouve la star Tom Hanks qui interprète un capitaine de navire pendant la Seconde Guerre mondiale. Rachetés par Apple pour 70 millions de dollars à Sony Pictures, les retours sont positifs sur la qualité du film, mais un peu moins sur la qualité audio.

C'est ce qu'on appelle un joli raté. Plusieurs abonnés d'Apple TV+ se sont plaints sur Twitter d'avoir rencontré un problème sur la synchronisation audio pendant le film Greyhound. En effet, à partir de la 58e minutes et 27 secondes, de nombreuses personnes ont remarqué que le son était décalé par rapport à l'image, un problème technique qui dure quand même deux minutes.

Il est important quand même de préciser que tous les abonnés Apple TV+ ne rencontrent pas cette anomalie, mais un petit nombre de spectateurs de Greyhound ont eu cette désagréable qualité pendant le film.

La mauvaise qualité audio avait déjà été mise en avant par Tom Hanks dans une interview. En effet, celui-ci avait déclaré avoir remarqué une différence de qualité d'image et de son comparé à ce qu'il avait pu voir pendant la projection après le tournage.

L'acteur s'était après rétracté de ses propos dans une autre interview, estimant qu'au final, tout était parfait et que Apple avait sauvé la situation en pleine période de Covid-19.



Nous avons essayé à plusieurs reprises de voir si ce problème de décalage audio/vidéo se produisait à la minute indiqué par plusieurs utilisateurs Twitter, mais nous n'avons vu aucune faille. Testé en VO, comme en VF !

Peut-être que la firme de Cupertino a discrètement réglé le problème avant que cela fasse trop de bruit.

Dear @AppleTV at 58:27 into the new Apple TV+ show “Greyhound” starring @tomhanks there is a Jump Cut and the audio becomes out of sync for some time. My guess is that it’s a delay issue either on the upload side or on the Masrer, FYI. ☝🏾