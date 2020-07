Idris Elba signe un accord avec Apple TV+ pour des films et séries

Hier à 18:12

Julien Russo

Ce qui est bien avec Apple TV+, c'est qu'il s'agit d'une plateforme de streaming qui a un budget plus conséquent que beaucoup de ses concurrentes. Cela permet de produire ou d'acquérir de grosses productions, mais aussi de former des castings avec des acteurs qui sont mondialement connus. Le dernier qui a signé avec Apple TV+, c'est Idris Elba avec sa société de production "Green Door".

Des films et séries pour Apple TV+

Vous ne le savez peut-être pas, mais le talent d'Idris Elba ne se limite pas qu'à celui d'acteur, c'est aussi un producteur, réalisateur et musicien. Elba a créé sa société de production en 2013, progressivement elle s'est construite une renommée grâce en partie à la popularité de l'acteur.

À l'heure actuelle avec Green Door, Idris Elba a produit la comédie "In The Ling Run", la série humoristique "Turn Up Charlie" ainsi que plusieurs autres productions.

D'après un rapport de Variety, Green Door aurait attiré l'attention de l'équipe d'Apple TV+ qui serait désireuse de programmes originaux. Apple aurait commandé plusieurs films et séries pour les prochaines années. On ne sait pas quel sujet ils aborderont ni quand les contenus seront disponibles, mais l'accord a bien été signé.

Apple TV+ n'existe même pas depuis un an qu'on compte déjà des collaborations avec les plus grands comme Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron, Sharon Horgan, Lee Eisenberg... Des noms qui ne vous disent peut-être pas grand-chose (en dehors des deux premiers), mais ils sont à la tête de grosses productions mondialement connue !

Apple continue de s'entourer des meilleurs pour proposer de contenu de qualité pour les abonnés à Apple TV+.