TikTok est désormais interdit pour les employés d’une banque américaine

Google, Facebook, Netflix, et maintenant Wells Fargo ont banni l’application pour leurs salariés. L’Inde l’a carrément banni de son pays ! Les États-Unis envisagent également de faire de même... Alors que TikTok est un gros concurrent à Instagram, nous vous avions annoncé la semaine dernière que le réseau social de Facebook déployait Reels , une nouvelle application visant à remplacer TikTok dans les pays où l’application est bannie, comme en Inde. Source

On se rappelle que TikTok recueillait les données du presse-papiers de ses utilisateurs jusqu’à ce qu’iOS 14 ne mette en lumière les applications qui ont recours à ce genre de méthode... L’application chinoise est soupçonné de collaborer d’un peu trop près avec le gouvernement local, ce qui provoque des craintes de la part des autres pays et des firmes multi nationales.

Wells Fargo, une banque américaine vient d’interdire à ses employés d’avoir l’application TikTok sur leurs smartphones d’entreprises. Même si l’application a dépassé la barre des 2 milliards de téléchargements , comme nous l’annoncions il y a quelques mois, elle est de plus en plus sujette à la controverse, notamment pour l’utilisation de nos données personnelles.

