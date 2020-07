Apple Arcade : Découvrez le nouveau jeu Necrobarista

Le jeu est tout juste visible sur l'App Store dans la catégorie Apple Arcade. Vous pouvez le télécharger sur votre iPhone, iPad, Apple TV ou Mac. Bien évidemment, un abonnement Apple Arcade de 4,99€/mois (avec le premier mois offert) est requis. Dès le 22 juillet, le jeu sera disponible en téléchargement sur GOG et la célèbre plateforme Steam . Regardez le trailer :

Dans une ruelle d'une cafétéria de Melbourne, les morts ont droit à une dernière nuit pour se mêler aux vivants. Pour Maddy Xiao—barista, nécromancienne amateur et nouvelle proprio du Terminal—les choses ne pourraient pas aller mieux, tant qu'on ne lui rappelle pas qu'elle a un agent du Conseil de la mort, connu pour être intransigeant, sur le dos.

Apple continue à ajouter régulièrement de nouveaux jeux sur son service Apple Arcade . Le dernier en date s'appelle " Necrobarista ". Il s’agit d’un visual-novel avec une superbe direction artistique au top, élégante et raffinée. Attention toutefois, le jeu décalé propose une ambiance assez dark. Ce jeu de Route 59 est décrit comme une histoire envoûtante au scénario très spécial ... Le voici :

C'est la période estivale, vous êtes peut-être en vacances et vous avez probablement le temps pour tester les dernières nouveautés d'Apple Arcade. Ça tombe bien... Le studio de développement australien "Route 59" a lancé son nouveau jeu qui arrive sur iOS dans les prochaines heures.

