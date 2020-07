Netflix T2 2020 : toujours plus d'abonnés, mais une méforme à Wall Street

Est-ce que Netflix aurait du souci à se faire ? C'est peut-être bien le cas sur un marché du streaming où de plus en plus d'acteurs sont présents.



Les offres sont nombreuses et il devient difficile de se démarquer de la concurrence avec son catalogue, mais l'américain continue d'attirer de nouveaux abonnés.



En effet, ces derniers ont publié les résultats du second trimestre 2020, et les chiffres sont plutôt bons malgré le contexte. Seul point noir, du côté de la Bourse, où le groupe n'atteint pas les prévisions des analystes.

Netflix fait face à une concurrence rude

D'un point de vue nouveaux abonnés et revenus, le second trimestre 2020 de Netflix est meilleur que ce que laissait présager les analystes et les prévisions. Le géant du streaming peut se vanter d'afficher un chiffre d'affaires de 6,15 milliards de dollars contre 6,08 milliards de dollars prévus.



La plateforme atteint les 10,09 millions d'abonnés alors que les analyses prédisaient 8,26 millions d'utilisateurs à cette époque. Seul point faible, une chute de l'action de plus de 10 % à Wall Street, notamment à cause de la concurrence grandissante et des effets néfastes du COVID-19, empêchant les tournages.



