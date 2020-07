Sonic Dash : 10 millions de dollars en 6 ans

Déjà 6 ans que Sonic Dash (v4.11.0, 381 Mo, iOS 9.0) a envahi nos smartphones, mettant une nouvelle fois en scène le célèbre hérisson bleu, rapide comme l'éclair.



Le principe du jeu est très simple et très connu, on parme d'un runner dans lequel il faut aller le plus loin possible en évitant les obstacles et les ennemis.



Bien sûr, des bonus sont présents sur votre chemin, vous permettant d'enclencher des super-pouvoirs. Une sixième bougie synonyme de bilan pour le jeu mobile le plus prolifique pour SEGA.

Sonic Dash : une sixième bougie et plus de 10 millions

Incarne Sonic the Hedgehog et fonce, saute et tourbillonne à travers des environnements 3D époustouflants. Glisse par-dessus ou par-dessous les obstacles dans ce jeu de course rapide et effréné.

Selon les spécialistes du site web Sensor Tower, Sonic Dash n'est autre que le titre mobile le plus prolifique pour SEGA, affichant un chiffre d'affaires de 10,8 millions de dollars depuis 2014.



Pour le reste, on retrouve Sonic Forces, avec 5 millions de dollars, puis Sonic Dash 2 avec 2,4 millions de dollars. Jouez-vous encore à Sonic Dash ou à un autre titre de SEGA ?

