Voici les écouteurs sans fil OnePlus Buds à seulement 89€

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

1

C'est ce qu'on appelle faire le show ! OnePlus a fait de grosses annonces aujourd'hui, il y a le nouveau OnePlus Nord avec l'intégration de la 5G, mais aussi les nouveaux écouteurs sans fils nommé "Buds". Très ressemblant aux AirPods d'Apple, il y a une grosse différence : le prix. Les écouteurs de OnePlus sont nettement moins coûteux !

Les AirPods ont de nouveaux concurrents

Le marché des écouteurs sans fil est particulièrement convoité et difficile. Puisqu'il y a une entreprise qui domine tout trimestre après trimestre... Il s'agit d'Apple.

Pour réussir face au géant californien, il faut des caractéristiques convaincantes, un design qui plait et surtout... un prix plus accessible. Si celui-ci est inférieur au prix des AirPods, il y a des chances de réaliser de nombreuses ventes.

OnePlus a tout compris avec ses OnePlus Buds qui vont prochainement être commercialisés à un tarif très attractif de 89€.

De plus, les caractéristiques sont plus intéressantes que les AirPods 2.

Lors de la présentation de ses nouveaux écouteurs (aussi disponibles en noir et bleu), la marque OnePlus a promis que l'autonomie atteindra des sommets avec 7 heures de batterie en continu sur une seule charge. La recharge du boitier est quant à elle assez longue puisqu'elle fait 1 heure et 20 minutes, mais votre boitier sera capable de conserver une autonomie de 30 heures ! La recharge se réalise via un port USB-C.

Alors que certaines personnes étaient surprises de ce temps assez long pour recharger la boîte, OnePlus a tenu à rassurer en affirmant que 10 minutes de charge permettront de bénéficier de 10 heures d'autonomie dans le boitier. Au final, c'est pas mal.

Les OnePlus Buds bénéficieront du Bluetooth 5.0 qui fonctionnera en homogénéité avec Fast Pair de Google, une technologie qui permet une association en un éclair avec un smartphone sous Android.

Autre bonne nouvelle, les OnePlus Buds ne se limiteront pas qu'aux utilisateurs Android, la marque est consciente qu'il faut aussi faire du business avec les possesseurs d'iPhone qui sont très nombreux dans le monde ! Les OnePlus Buds pourront également se connecter en Bluetooth à un iPhone, cependant pas de Fast Pair, il faudra aller dans les réglages pour les connecter manuellement.



Qu'est-ce qui est le plus important en dehors de la couleur, de la technologie de transmission et de l'autonomie ? Le son bien sûr !

C'est un peu l'essentiel des écouteurs... Avec les OnePlus Buds attendez-vous à une qualité audio hors du commun. La marque s'est engagée à apporter un son riche, des voix claires et des basses profondes. Au final, il ne faudra pas se dire "vu le prix, ce n’est pas de la qualité". OnePlus compte bien rivaliser avec ses plus gros concurrents qui sont à un tarif deux fois plus élevé !

Malheureusement, ne vous attendez pas à une réduction de bruit active, puisque la marque n'a pas réussi à proposer cette fonctionnalité avec un prix aussi bas. Notons quand même qu'il y aura une atténuation des bruits ambiants pendant vos appels. Un petit confort qu'on adore.

Les écouteurs auront également (plus tard via une mise à jour logicielle) des fonctionnalités tactiles pour contrôler la musique sans avoir besoin de sortir son iPhone ou regarder son Apple Watch.

Si vous avez été convaincu par ces nouveaux écouteurs sans fil, n'en dites pas plus et passez directement à l'étape suivante.