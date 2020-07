Le président de Microsoft inquiet de l'App Store durant la réunion antitrust

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

2

Si vous avez suivi l'actualité récente, vous n'êtes pas sans savoir que la Chambre des États-Unis enquête actuellement sur les entreprises technologiques et de l'antitrust.



Ainsi, le comité s'entretient avec de grands noms du milieu, à tour de rôle, pour en savoir plus sur ce que pensent les patrons de ces fameuses sociétés.



L'un d'eux n'est autre que Brad Smith, président actuel de Microsoft, qui pendant son entretien, s'est dit inquiet de l'App Store d'Apple.

Brad Smith attaque Apple dans le dos

Au milieu de l'enquête antitrust en cours, la Chambre des États-Unis a interrogé le président et chef des affaires juridiques de Microsoft, Brad Smith, pour connaître le point de vue de la firme vis à vis de la réglementation.



The Information affirme que ce dernier aurait évoqué certaines des «préoccupations» de Microsoft concernant la façon dont Apple exploite son App Store, l'un des gros points de l'enquête du comité.



Car les préoccupations de l'enquête concernent essentiellement la Pomme et son arbitraire concernant "l'exigence d'Apple que les développeurs utilisent le mécanisme de paiement de l'entreprise via leurs applications".



Cette enquête fait suite aux plaintes de différents groupes, dont Spotify, pour protester contre la taxe de 30% sur les achats intégrés.



Source