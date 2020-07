Krystopia: Nova's Journey amène une nouvelle aventure sur l'App Store

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Une nouvelle aventure s'invite dans l'App Store, pour notre plus grand plaisir ! Le studio Antler Interactive travaille depuis plusieurs mois sur un jeu point and click portant le nom de Krystopia: Nova's Journey (v1.3, 1,1 Go, iOS 13.0).



Dans celui-ci, on y incarne l'exploratrice spatiale Nova Dune qui va devoir faire face à des puzzles dans le but d'explorer une terre mystérieuse pleine de secrets intrigants.

Krystopia: Nova's Journey vous lance dans une aventure spatiale

Voyagez dans l'inconnu, progressez dans le jeu et résolvez une série d'énigmes difficiles dans le but de découvrir les mystères entourant Krystopia. Quel sera votre destin?

Pour ceux qui connaissent déjà le jeu Krystopia: A Puzzle Journey, on parle d'une suite indépendante nous mettant dans le rôle de l'exploratrice spatiale Nova Dune durant son voyage au sein de Krystopia.



Une bien belle aventure à la troisième personne avec un scénario prenant, ponctué par des casses-tête et des rencontres avec des personnages intrigants.



Entre la bande son, l'expérience audio et les graphismes, on peut dire que le petit studio qu'est Antler Interactive a une nouvelle fois fait un beau travail.



Krystopia: A Puzzle Journey est d'ores et déjà disponible sur l'App Store au prix de 5,49€ !

Télécharger Krystopia: Nova's Journey à 5,49 €