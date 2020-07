Le studio Epic Games s’en prend aux monopoles d’Apple et Google

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Le studio américain derrière Fortnite revient à la charge contre les monopoles d’Apple et de Google, et notamment leur commission de 30%. Après s’est lié avec d’autres entreprises contre la taxation de l’App Store, Epic Games y va de sa propre initiative avec des propos virulents à l’encontre des deux plateformes.



Epic Games flingue les pratiques d’Apple et de Google

Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, dans une interview vendredi, a attaqué Apple et Google pour leurs politiques respectives de l'App Store et du Play Store, affirmant que les tactiques des deux entreprises freinaient l'innovation.



Sweeney, au micro de CNBC, a qualifié l'App Store d'Apple de «monopole absolu», soulignant la commission de 30% des achats et des transactions via l'application du géant de la technologie. Le succès actuel de l'éditeur, Fortnite, génère d'énormes sommes d'argent et est toujours l'un des meilleurs jeux sur l'App Store et le Google Play Store.

Apple a verrouillé et paralysé l'écosystème en inventant un monopole absolu sur la distribution de logiciels, sur la monétisation des logiciels. Si chaque développeur pouvait utiliser ses propres services de paiements et éviter la taxe de 30% imposée par Apple et Google, nous pourrions répercuter les économies sur tous nos consommateurs et les joueurs bénéficieraient d'une meilleure offre. Et vous auriez une concurrence économique.

Le PDG a également contesté la décision d'Apple d'interdire les magasins d'applications tiers, y compris l'Epic Games Store, d'iOS.



La plate-forme Epic Store a été lancée fin 2018 sur macOS et Windows en tant qu'alternative rentable aux boutiques d'applications dominantes. Contrairement à l'App Store, l'Epic Games Store demande une part de 12% des ventes, ce qui en fait une option plus attrayante pour les développeurs.

Ils empêchent toute une catégorie d'entreprises et d'applications d'être engloutis dans leur écosystème en excluant les concurrents de chaque aspect de leur entreprise qu'ils protègent.



Alors qu’Epic semble avoir abandonné l’idée d’un portage sur iOS, l’entreprise va de l'avant pour amener son magasin sur Android. Mais Sweeney a également critiqué Google pour avoir érigé des barrières similaires à celles employées par Apple.

Google étouffe intentionnellement les magasins concurrents en ayant des barrières et des obstructions au niveau de l'interface utilisateur.



Sweeney a longtemps déploré les taxes de l'App Store. En 2017, le patron qualifiait déjà les modèles commerciaux de l'App Store de «plutôt injustes» et a affirmé que des entreprises comme Apple «empochent un énorme profit de vos paiements - et elles ne font plus grand-chose pour aider [les développeurs]».



Sweeney est l'un des nombreux développeurs à avoir critiqué les politiques de l'App Store ces dernières semaines. Le secteur des applications d'Apple est la cible de multiples enquêtes internationales, y compris une enquête antitrust de la part des américains sur les grandes entreprises de technologie qui implique également Amazon, Facebook et Google. Les PDG de chaque entreprise devaient témoigner lors d'une audience lundi, bien que l'enquête ait été reportée à une date ultérieure.



Êtes-vous d’accord avec toutes ces voix qui s’élèvent contre Apple et ses règles de l’App Store ? Depuis le départ, la commission de 30% est en place et cela na pas empêché Apple de proposer deux millions d’apps et de jeux à des centaines de millions de clients. Peut-être qu’en révisant le taux à la baisse, Apple s’en sortirait facilement. Mais si elle commence à faire cela, d’autres pourraient demander des efforts supplémentaires...

