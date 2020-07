Apple TV+ : Le premier service de streaming à remporter un Daytime Emmy Award

Depuis le lancement d'Apple TV+, la plateforme de streaming du géant californien a déjà gagné de nombreux prix. En effet, il y a eu au total 71 nominations et 25 récompenses pour les productions originales Apple. Cette fois-ci ce sont deux programmes pour les plus jeunes qui ont remporté un trophée.

Une récompense méritée

C'est à nouveau une belle victoire pour tout le travail donné dans deux les productions Apple TV+. Pour la première fois de son histoire, un service de streaming vidéo a remporté un Daytime Emmy Award et c'est Apple qui a eu ce privilège.

Snoopy dans l'espace et Ghostwriter sont deux des programmes qui ont reçu un prix. Le premier a séduit puisqu'il vise à la compréhension de la lecture et de l'enrichissement du vocabulaire chez les enfants, le tout avec du divertissement !

Le jury a également été séduit par le dessin animé Snoopy dans l'espace qui a été disponible dès la première semaine de lancement d'Apple TV+.

Depuis toujours les Daytime Emmy Awards récompensent les programmes diffusés à la télévision américaine dans la journée. Pour la première fois depuis 1974, la cérémonie a récompensé une plateforme de streaming !



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.



