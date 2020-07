Monster Rancher 2 : le jeu se montre dans une première vidéo

Il y a 45 min (Màj il y a 44 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Au début du mois de juillet, les développeurs de Monster Rancher 2 annonçaient l'arrivée d'un portage sur Switch, iOS et Android. Il semblerait que la date approche plus vite que prévu, puisque le jeu est d'ores et déjà planifié pour cet automne, avec possibilité de le précommander au Japon.



Pour fêter cela, le studio a publié un premier trailer de cette adaptation, permettant d'avoir de belles images de ce qui nous attend.



Voici la bande-annonce :

Monster Rancher 2 : une sortie au Japon cet automne

Si vous n'avez jamais entendu parler de Monster Rancher 2, il faut savoir que l'on parle d'un jeu commercialisé en 1999 en Amérique du Nord et au Japon, et en 2000 en Europe.



Ce dernier mélange jeu de rôle et de simulation dans un concept connu puisqu'on parle du concurrent de Pokémon... Il faudra donc attraper près de 400 monstres pour les faire combattre contre d'autres dresseurs.



Alors que le premier Monster Rancher est déjà disponible sur iOS, Android et Nintendo Switch, le second devrait arriver dès cet automne.



Seul bémol, on ne parle que du Japon pour le moment, le studio n'a pas encore annoncé de traduction ou de lancement à l'international.

Télécharger le jeu モンスターファーム2