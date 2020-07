The Room : une version en LEGO proposée

Il y a 49 min

Alban Martin

Réagir

Après le quatrième épisode du jeu de puzzle, The Room: Old Sins, les gars de FireProof travaillent certainement sur un nouveau jeu. Mais saviez-vous qu'un des développeurs a créé une version LEGO de The Room ?



The Room en version LEGO

Pixel art, 3D, voxel art et autres styles graphiques peuplent les jeux vidéos depuis des décennies. Mais quand on pense aux jeux cubiques comme Final Fantasy 7 (pour les personnages) ou plus récemment Minecraft, on a souvent tendance à les associer aux fameux Lego. Si les petites briques ont inspiré de nombreux jeux à licence, elles se sont aussi accordées avec les films à succès du moment comme Batman, Jurassic Park et autre Harry Potter avec des boites de jeux pour enfants aux univers fidèles et variés.



Idem du côté des jeux. Après Minecraft et Mario, The Room pourrait le prochain jeu à passer sous la forme LEGO. L'aventure de puzzle d'évasion de Fireproof Games montre en effet un gigantesque coffre-fort en briques qui a servi dans le tout premier niveau du jeu original The Room.

Ceci est la création de Roger Schembri, graphiste et motion designer chez Fireproof Games. Oui, quelqu'un qui a littéralement participé à la création du jeu est derrière ce joli ensemble LEGO publié sur LEGO Ideas.



Le fonctionnement de LEGO Ideas est que maintenant que le projet The Room est officiellement en ligne, il reste environ 14 mois pour atteindre l'objectif de 10000 supporters, ce qui déclenchera l'envoi du projet aux employés de la firme qui ont le pouvoir de décision. La même chose avait été lancée pour Monument Valley mais elle avait échoué sous les 6000 supporters.



Donc, si vous aimez LEGO et que vous aimez The Room, il est assez facile d’aller montrer votre soutien sur le site Web de LEGO Ideas. Vous aurez besoin d'un LEGO ID pour enregistrer votre vote.



Pour les autres, Old Sins, le dernier épisode est date, est toujours un must :

Télécharger The Room: Old Sins à 5,49 €