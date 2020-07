Netflix et Mediapro : Un partenariat pour proposer une offre unique à 30€

Julien Russo

C'est un coup de théâtre dans l'univers du foot. MediaPro qui est le détenteur de 80% des droits de la Ligue 1 et 2 sur la période 2020-2024, mais aussi de la Ligue des champions et de la Ligue Europa s'est rapproché du géant du streaming Netflix. En effet, les deux entreprises ont trouvé un accord définitif visant à proposer une offre exclusive incluant Netflix et la chaine Téléfoot.

Netflix et Mediapro

Qui aurait cru que Netflix qui est une plateforme de streaming qui consacre ses investissements à la production de séries, films et documentaires allait signer un accord avec l'un des poids lourds à venir dans le monde de la diffusion sportive en France...

Netflix et MediaPro s'unissent pour proposer une offre à un prix unique, on parle ici de 30€ avec un engagement de 1 an.

Les abonnés qui souscriront à l'offre retrouveront un accès au catalogue Netflix (on ne sait pas si ce sera le forfait Essentiel, Standard ou Premium) avec un accès à la chaine Téléfoot.



Cet accord ne serait destiné qu'à une utilisation digitale, vous n'aurez pas d'autres choix que de passer par une application ou un site web pour regarder les matchs diffusés sur Téléfoot. En ce qui concerne Netflix, l'utilisation pourra se faire sur tous les supports où l'application est disponible.

La chaine Téléfoot sera lancée le 17 août prochain et le groupe multiplie les partenariats. Le premier a été signé avec TF1 pour obtenir un accord de marque et de productions. Mediapro s'est ensuite rapproché du groupe Altice qui détient le fournisseur d'accès à internet SFR. L'objectif pour le second partenariat est de proposer une co-diffusion des matchs des Coupes d'Europe sur RMC Sport (pour la saison 2020-2021).



Les réactions suite à cette annonce sont déjà nombreuses sur Twitter. Certains trouvent que cette offre peut s'avérer être intéressante puisqu'elle combine sport et cinéma et d'autres trouvent que ce partenariat Mediapro/Netflix est complètement ridicule.

Rappels. La saison prochaine :

-Multiplex le dimanche 15h.

-Un match à 13h pour le marché asiatique🙃

-Mediapro diffusera 80% de la ligue1 pour la modique somme de 20-30€/mois.

Le football s’enfonce saison après saison dans le business.

Against Modern Football #Ligue1 #telefoot https://t.co/63fzcQvced — Kardy (@nkardy2) July 29, 2020

Médiapro ils vont s’accocier avec EDF comme ça tu payes l’électricité Netflix la ligue des champions 70 balles juste pour que payer la ligue 1 ça revienne pas à 30 euros — AS (@Alan_Sch) July 29, 2020

Énorme coup de Mediapro! https://t.co/pt9kbzTxal — Julien Planelles (@JPlanelles_) July 29, 2020



Source