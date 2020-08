Apple rachète Mobeewave pour 100 millions de dollars

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple a racheté Mobeewave Inc., une start-up dotée d'une technologie qui pourrait transformer les iPhones en terminaux de paiement mobiles, selon des sources de Bloomberg. De quoi avoir une idée des futurs services à venir autour de l’iPhone du côté des professionnels.

Mobeewave, une startup canadienne rachetée par Apple

La technologie de Mobeewave permet aux acheteurs d'utiliser leur carte de crédit ou leur smartphone sur un autre téléphone pour traiter un paiement. Le système fonctionne avec une application et ne nécessite pas de matériel autre qu'une puce de communication en champ proche, autrement appelée NFC, que les iPhones incluent depuis 2014.



Le géant de la technologie basé à Cupertino a payé environ 100 millions de dollars pour acquérir la startup Mobeewave comptait des dizaines d'employés et Apple a retenu l'équipe, qui continue de travailler à Montréal. Ils ont demandé à ne pas être identifiés pour discuter d'une transaction privée.



"Apple achète de temps en temps de plus petites entreprises technologiques et nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos projets", a déclaré laconiquement un porte-parole d'Apple.



Apple achète généralement des startups pour transformer leur technologie en fonctionnalités de ses produits. Apple a ajouté Apple Pay à l'iPhone en 2014, permettant aux utilisateurs de payer des biens physiques en un instant dans les magasins de détail. L'année dernière, il a lancé sa propre carte de crédit, l’Apple Card. L'intégration de Mobeewave pourrait permettre à quiconque possédant un iPhone d'accepter des paiements sans matériel supplémentaire.

Apple vient donc en concurrence directe avec Square Inc., l'un des principaux fournisseurs de matériel et de logiciels de paiement pour smartphones et tablettes, service que l’on trouve dans les restaurants, magasins et autre. A moins que ce ne soit pour améliorer Apple Cash que l’on attend toujours en France et partout dans le monde.



Sur son site Web, Mobeewave montre une démonstration d'un utilisateur tapant un montant de transaction, puis d'un client utilisant sa carte de crédit sur le téléphone pour traiter le paiement sur l'appareil.



Fait important, Samsung Electronics s'est associé à Mobeewave l'année dernière pour permettre à ses téléphones d'utiliser cette technologie. La branche de Samsung est également un investisseur dans la startup, qui a levé plus de 20 millions de dollars, selon PitchBook.



L'accord d’Apple fait suite à de nombreux autres cette année. La firme a notamment acquis l'application météo Dark Sky et la société de diffusion de contenu en réalité virtuelle NextVR. Parmi les autres achats, citons Voysis, Xnor.ai et Inductiv pour améliorer Siri et l'intelligence artificielle, et Fleetsmith pour la gestion des appareils en entreprise



Source