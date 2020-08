PlayStation 5 : la manette PS4 uniquement compatible avec les jeux PS4

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

Comme les rumeurs le prédisaient, la manette de PlayStation 4 sera belle et bien compatible avec la future console de salon de Sony, mais...



Elle ne pourra pas être utilisée pour les nouveaux jeux, qui demanderont la DualSense, mais uniquement pour jouer à des jeux PlayStation 4.



Explications...

La manette de PlayStation 4 ne servira que pour les jeux PS4

Alors oui, il sera possible d'utiliser la manette de PlayStation 4 sur la PlayStation 5, ce qui est une bonne nouvelle en soi, mais tout ne sera pas possible...



En effet, si vous souhaitez conserver votre ancienne manette pour utiliser la nouvelle console de salon, ce sera possible, mais uniquement pour des jeux PlayStation 4.



C'est ce que révèle le Nippon sur son blog :

La manette sans fil DUALSHOCK 4 et les manettes tierces sous licence officielle PlayStation fonctionneront avec les jeux PS4 pris en charge.

Pourquoi une telle limitation ? La réponse est totalement prévisible :

Nous pensons que les jeux PS5 doivent exploiter au mieux les nouvelles capacités et fonctionnalités dont nous dotons cette plateforme, notamment les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense.

Une stratégie différente chez Microsoft qui a annoncé que les manettes Xbox One pourront être utilisées sur la Xbox Series X.



