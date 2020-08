Sorties jeux : Motorball, Brawlhalla, Guardian Tales, Titan Glory

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Motorball, Brawlhalla, Guardian Tales ou encore Titan Glory.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Titan Glory (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.0, 2,6 Go, iOS 13.0, Atypical Games) Titan Glory est un jeu de combat de mechs de science-fiction avec une grande variété d'armes et de mechs, plusieurs modes de jeu et des combats spectaculaires en arène.



Dans un avenir proche, les combats de mechs sont devenus le sport à la mode ! Plusieurs règles et objectifs donnent lieu à des matchs endiablés et épiques remplis d'explosions et de projectiles.



En participant aux tournois et en remportant des matchs, tu grimperas au classement et gagneras de précieux crédits. Ils te permettront d'obtenir les 12 mechs et leurs différents armements et attributs. Pour chacun d'eux, tu pourras choisir les composants à améliorer et décider comment pousser ta machine jusqu'à ses limites. Télécharger Titan Glory à 5,49 €





Super Glitch Dash (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 427 Mo, iOS 10.0, Rogue Games) Échauffez-vous bien et retenez votre souffle, car la course de vortex ultime vous attend. La suite tant attendue du jeu élu par Apple « Game of the Day », et décrite comme « une course hallucinée à travers des environnements surréalistes », est enfin disponible.



Il s'appelle Super Glitch Dash pour une bonne raison : tout y est vraiment, vraiment super ! Il reprend les meilleurs éléments du premier opus en les amenant vers un tout nouveau niveau !



Immergez-vous dans des graphismes stupéfiants de dernière génération au rythme d'une expérience de jeu effrénée. Ressentez l'adrénaline et testez vos réflexes en évitant hachoirs, massues, lasers, pointes et broyeurs, tout en navigant à travers une course d'obstacles intense dans chaque niveau ! Télécharger le jeu gratuit Super Glitch Dash





Motorball (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 92 Mo, iOS 11.0, Noodlecake) Démarrez votre moteur et foncez vers votre arène favorite dans ce jeu rapide en multijoueur par les créateurs de Golf Blitz !



Dirigez-vous vers le garage pour déverrouiller des dizaines de voitures, de peintures, d'accessoires uniques et plus encore pour personnaliser votre bolide et marquer des buts avec style.



Serez-vous capable de remporter votre match et grimper au sommet du classement ? Obtenez des médailles et améliorez vos statistiques pour devenir une véritable machine à marquer des buts.



Regardez des matchs en direct partout sur la planète avec Motorball TV ou bien joignez-vous à l'action avec vos bonus favoris.

Télécharger le jeu gratuit Motorball





Match 3 Warriors (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v0.9.2, 980 Mo, iOS 10.0, Moment Interactive Limited) Match 3 Warriors est un mélange de jeu de puzzle traditionnel et de bataille de cartes de style RPG. Vous êtes le seigneur choisi de l'empire. Collectionnez des héros légendaires, améliorez vos armes, accomplissez des quêtes dangereuses, combattez en PvP des adversaires en ligne et formez des alliances. Télécharger le jeu gratuit Match 3 Warriors





Guardian Tales (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.7.2, 304 Mo, iOS 9.0, Kakao Games Corp.) Le nouveau jeu du studio Kakao Games à qui l'on doit par exemple Black Desert Mobile dont on parlait encore tout à l'heure, plonge les joueurs dans une quête équipe remplie de donjons et donc d'ennemis. Outre les combats, il faudra aussi gérer la partie évolution et équipement des personnages, ainsi que les énigmes qui parsèment l'aventure. Votre intelligence sera donc mise à contribution, il ne faudra pas simplement dégommer des monstres.



A la manière d'un certain Evoland 2, Guardian Tales permet également aux joueurs d'explorer un large éventail de mondes différents qui rendent hommage à la riche histoire des jeux vidéo dont le jeu s’inspire.



Télécharger le jeu gratuit Guardian Tales





Gogogo! (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.01, 109 Mo, iOS 10.0, Robert Thomson) Si vous êtes à la recherche d'un jeu de plateau offrant la possibilité de jouer avec plusieurs de vos amis en local, vous allez être ravi d'apprendre qu'une nouveauté du nom de Gogogo! vient de rejoindre l'App Store.



Ce dernier propose des dizaines de mini-jeux permettant de jouer jusqu'à 15 joueurs (sur un seul téléphone) avec une belle variété et des challenges prenants.



On parle d'un jeu de société de type tournoi qui risque d'enchanter votre fin de vacances d'été !

Télécharger le jeu gratuit Gogogo!





CrossFire: Warzone (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v10069 (69), 668 Mo, iOS 9.0, JOYCITY Corp) - Vainquez les forces terroristes par le combat en temps réel !

▣ Défendez la ville contre les forces terroristes !

▣ Vainquez l'énorme arme vivante qui menace la ville !



- Dominez la guerre avec les techniques stratégiques et sophistiquées !

▣ Employez les unités de combat de pointe pour vos stratégies !

▣ Dirigez la troupe avec vos tactiques et vos officiers !



- Développez votre base et formez une armée en tant que commandant !

▣ Améliorez la base en rassemblant des ressources et élargissez votre propre territoire !

▣ Formez les troupes de combat, recherchez les tactiques et remportez la victoire !



Un mélange entre jeu de simulation stratégique et le jeu de collection RPG ! Télécharger le jeu gratuit CrossFire: Warzone





Brawlhalla (Jeu, Action, iPhone / iPad, v4.03.3, 595 Mo, iOS 11.0, Ubisoft) Brawlhalla est un jeu de combat cross-play gratuit qui rassemble plus de 40 millions de joueurs et peut accueillir jusqu’à 8 joueurs dans la même partie. Jouez juste pour le fun en Chacun pour soi, battez-vous en partie classée ou créez une Salle personnalisée avec vos amis. Des mises à jour fréquentes. Plus de 50 Légendes uniques. Venez vous battre pour la gloire dans la halle du Valhalla !

Télécharger le jeu gratuit Brawlhalla





Nouveaux jeux payants iOS :

Snooker Mobile (Jeu, Simulation / Sports, iPhone / iPad, v1.0.2, 1,3 Go, iOS 12.0, Lab42 Limited) WST Snooker est le jeu vidéo officiel du World Snooker Tour et la simulation la plus authentique de ce sport jamais conçue. Participez à tous les tournois sous licence officielle comme l'un des 128 meilleurs joueurs du monde, notamment : Judd Trump, Mark Selby, Ronnie O'Sullivan, Ding Junhui et des légendes du sport comme Ken Doherty et Jimmy White.



Choisissez parmi un fantastique mélange de modes en ligne, allant du jeu rapide de matchs en ligne aux tournois mondiaux en ligne qui se connectent en temps réel avec le World Snooker Tour en direct. Télécharger Snooker Mobile à 5,49 €





PUSS! (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.4, 562 Mo, iOS 9.0, Ivan Zasiadvovk) Dans ce jeu, tu incarnes un chat piégé dans un monde parallèle.

Trouve la sortie ou erre à tout jamais ici-bas



• Des combats de boss qui décoiffent ! Du Bullet Hell en bonne et due forme !

• Libère tes futurs compagnons pour qu'ils t'aident à affronter le Mal

• Jette un coup d'œil au classement et compare tes résultats avec ceux des autres joueurs

• Les niveaux sont bien plus ardus qu'à première vue.

Oh, et l'ordre dans lequel ils apparaissent est aléatoire !

• Quelques skins pour ton félin :3 Télécharger PUSS! à 3,49 €





Keen: One Girl Army (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 967 Mo, iOS 9.0, Cat Nigiri Ltda ME) Dans Keen One Girl Army, vous aurez compris que le héros est une fille. Prénommée Kim et âgée de seulement 8 ans, l’héroïne grincheuse élevée par sa grand-mère a pour mission de sauver le monde face à une société secrète maléfique qui veut détruire son village. Mais quand on sait que Kim est la plus jeune descendante d'une lignée de guerrières, on se dit que cela ne devrait pas être trop difficile.



Pour y parvenir, le joueur va devoir user des commandes simples mais innovantes qui feront pencher le titre tantôt vers un hack'n'slash, tantôt vers un jeu d'échecs. En fait, cela va dépendre de votre style et de votre humeur. Mais une chose est sûre, l'art du déplacement est absolument nécessaire car se déplacer et attaquer sont la même chose dans Keen ! Télécharger Keen: One Girl Army à 8,99 €





Gun Rounds (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 24 Mo, iOS 8.0, Tobin Huitt) Annoncé le mois dernier et en précommande depuis une semaine, Gun Rounds est officiellement lancé sur iOS et Android. Principalement inspiré de l'excellent Downwell, le nouveau jeu du jour s'en démarque au niveau du gameplay. Plutôt qu'un jeu de tir effréné où vous tombez constamment dans un trou, Gun Rounds est un jeu au tour par tour où vous vous battez contre des ennemis en un nombre défini de tours pour progresser.



A la manière d'un Angry Birds, une fois l'arme choisie, vous faites glisser votre doigt pour définir l'angle de tir et vous relâchez. Ensuite, les ennemis vont répliquer à leur tour, mais vous pourrez réagir en temps réel. Si vous tapez au bon moment, vous éviterez de subir des dégâts et de recharger certaines de vos munitions. Dans le cas contraire, vous perdrez de la vie, logique. Télécharger Gun Rounds à 3,49 €