Apple va faire un don pour le Liban

Au nom d'Apple, Tim Cook a annoncé que la société allait faire un don pour aider le Liban après l'explosion de matières chimiques au port de Beyrouth en début de semaine. A date, on déplore plus de 150 morts et 5 000 personnes blessées, ainsi que plus de 300 000 personnes à la rue suite à la déflagration qui endommagé de nombreux bâtiments autour.

Voici le tweet de Tim Cook :



Apple is donating to relief organizations that are helping with immediate needs and long-term support in Beirut. We grieve with the people of Lebanon, our employees and all those affected by the tragedy.