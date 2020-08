Apple TV+ : La série animée "Harriet the Spy" a été commandée

Il y a 2 heures

Julien Russo

1

C'est à travers un communiqué de presse qu'Apple vient d'annoncer avoir commandé la série "Harriet the Spy", il s'agira de la première adaptation animée du roman pour enfants qui raconte le passage à l'âge adulte de Harriet M. Welsch. Plusieurs personnalités connues aux États-Unis s'occuperont de plusieurs voix des personnages.

Prochainement dans le catalogue Apple TV+

Apple continue à enrichir son catalogue de créations originales. La nouvelle annonce concerne cette fois les plus jeunes abonnés, en effet Apple va adapter le célèbre roman de Louise Fitzhugh "Harriet the Spy".

Apple explique dans sa communication :

Se déroulant dans les années 1960 à New York, lorsque le livre original a été publié, la nouvelle série sera interprétée par une distribution de stars, dont Beanie Feldstein, nominée aux Golden Globe et aux SAG Awards, qui jouera le rôle de Harriet, une férocement indépendante, aventureuse et curieuse de 11 ans. -vieille fille. Plus que tout, Harriet veut être écrivain, et pour être un bon écrivain, il faut tout savoir, et pour tout savoir, il faut être un espion! Jane Lynch, lauréate d'un Emmy Award, interprétera le rôle d'Ole Golly, la nounou plus grande que nature et sans fioritures d'Harriet. Le talent de voix supplémentaire comprend Lacey Chabert dans le rôle de Marion Hawthorne, la meneuse d'un groupe de filles populaires et suffisantes de l'école de Harriet.

La série sera écrite et produite par Will McRobb connu pour avoir été aux commandes de plusieurs films et séries pour enfants et adolescents. Sidney Clifton de "Black Panther" et "Moi, Eloise" sera à la production.

Pour les voix des personnages on retrouvera Jane Lynch de la série Glee qui jouera la voix d'Ole Golly la nounou d'Harriet, Lacey Chabert de Mean Girls jouera la voix de Marion Hawthorne une camarade de classe d'Harriet et Beanie Feldstein de Lady Bird donnera sa voix au personnage principal Harriet.

Pour l'instant le projet n'en est qu'à l'annonce, il n'y a aucune date de disponibilité ni d'informations à propos du mode de mise en ligne des épisodes. Il se pourrait que Apple privilégie un épisode par semaine ou mette en ligne toute la saison dès le premier jour.