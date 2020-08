GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X sera plus beau et plus complet

Alors que le développement Grand Theft Auto 6 est officiellement en route du côté de Rockstar avec une map plus petite, l'opus actuel qui continue d'exploser les compteurs, a droit à de nouvelles informations.



Prévu sur les consoles next-gen, GTA 5 servira d'apéritif aux fans pendant quelques mois ou années. Et pour le faire bien, les développeurs américains ont mis les petits plats dans les grands.

Grand Theft Auto V aura droit à une version améliorée et du contenu exclusif sur PS5 et Xbox X

La semaine dernière, l’éditeur américain Take Two Interactive qui détient notamment Rockstar Games, dévoilait une version spéciale PS5 et Xbox Series X de GTA V. Plus de huit ans après sa sortie, le jeu sortira donc sur trois génération de consoles, du jamais vu.



En effet, GTA 5 était sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2013, avant d'être porté sur PS4 et Xbox One en 2014 (sans oublier le PC en 2015). Mais l'histoire est loin d'être finie puisque le jeu aux 135 millions d'unités vendues est prévu sur PS5 et Xbox Series X pour le milieu d’année 2021. Avec lui, on retrouvera GTA Online en version autonome mais aussi des améliorations graphiques. Les changements techniques seront importants puisque le studio ne parle pas d'un « simple » portage.

Mais le plus important concerne le contenu lui-même. Si le mode online réservera des mises à jour exclusives aux PS5 et Xbox Series X, Take Two a annoncé lors de la publication de ses résultats trimestriels que du contenu exclusif pour le jeu solo serait également prévu dès le lancement des versions PS5 et Xbox Series X.



En 2014, Rockstar avait déjà réalisé pareille chose en ajoutant des épreuves de voltige aérienne, le défi des photographies animalières, les courses de stock-cars, des événements comme la Duke O’Death, le Dodo Hydra, ou encore les mosaïques des singes.



En tout cas, c'est une belle preuve que les joueurs ayant mis 70€ au départ sont toujours bichonnés et considérés par l'éditeur. GTA 5 pourrait être l'une des meilleures ventes de jeux sur consoles next-gen... en attendant GTA 6 !



