Un pack Apple TV Channels à 10€ avec Showtime et CBS ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Apple est décidément actif sur le front des services. Après avoir pris connaissance d’un pack Apple One regroupant plusieurs services d’Apple, nous apprenons que la firme préparerait un pack Apple TV Channels, qui permet de regarder des chaînes directement au sein de l’application Apple TV.



Bloomberg précise même que les clients pourront en profiter dès lundi.

10$ d’économisés sur Apple TV avec un nouveau bundle vidéo

L’offre groupée permettra d’avoir deux chaînes pour le prix d’une. Si vous prenez actuellement CBS All Access et Showtime, il vous en coûtera 9,99$/mois + 10,99$ pour Showtime.



Avec le pack, vous n’en payerez qu’une puisque CBS All Access et Showtime seront groupés pour 10$. Pour en bénéficier, Apple a prévu une petite subtilité : il faudra avoir un abonnement à Apple TV+.



Une manière de promouvoir son service de streaming tout en intégrant des contenus tiers dans l’app Apple TV à moindre frais pour les clients. Si vous êtes intéressés par les deux chaînes qui produisent notamment des séries de qualité, vous vous laisserez peut-être tentés par le pack qui revient alors à 15$. La firme à l’iPhone met également en avant la fonction Apple TV Channels.

Pour mémoire, le keynote de septembre devrait lever le voile sur une offre encore plus attractive appelée Apple One. Elle combinera plusieurs services comme Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, ou encore iCloud. Le constructeur la lancerait en octobre, aux côtés des iPhone 12 et iPhone 12 Pro.