Les créateurs de Reigns teasent le jeu La Ferme des Animaux d'Orwell

Hier à 20:30

Medhi Naitmazi

Après Reigns (décliné sous plusieurs formes) et des jeux comme Downwell, Devolver Digital annonce un nouveau jeu sur PC et Mobile : Orwell's Animal Farm en partenariat avec Nerial.



Les fans de l'écrivain anglais George Orwell, Eric Arthur Blair de son vrai nom, seront ravis d'apprendre que l'un de ses succès va être adapté en jeu. Regardez la bande-annonce vidéo :

La Ferme des Animaux d'Orwell bientôt sur mobile

Écrit par Emily Short, mis en musique par Murugan Thiruchelvam, dessiné par Helen O'Dell et narré par la voix d'Assassin's Creed Origins, Abubakar Salim, La Ferme des Animaux arrive à point nommé. En pleine crise sanitaire qui met à mal nos libertés, sans parler de l'espionnage des réseaux sociaux et objets connectés, la vision de l'essayiste britannique fait mouche. Après 1984 qui reste son plus grand chef d’oeuvre, La Ferme des Animaux n'imagine pas le futur de notre civilisation mais une révolution.



Les animaux se rebellent contre les fermiers afin d'inverser la hiérarchie naturelle. Si vous l'avez déjà lu, vous savez que l'utopie sera vite rattrapée par une dure réalité, celle de la tyrannie mise en place par certains animaux à qui le mot équité ne dit vraisemblablement rien.



Orwell’s Animal Farm est un jeu d’aventure narratif avec une esthétique particulièrement soignée. Il est publié par The Dairymen sur Steam et mobile et est prévu pour une sortie à l'automne. En attendant une date précise, on se pose surtout la question du gameplay car le teaser ne donne aucun indice, bien qu'il soit facile d'imaginer un jeu typé gestion.



Pour en savoir plus, visitez le site officiel.