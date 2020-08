Minecraft : le DLC Jurassic World disponible

Il y a 35 min (Màj il y a 35 min)

Guillaume Gabriel

Quelques années en arrière, nous avions la chance de pouvoir découvrir le jeu du nom de Minecraft (v1.16.20, 334 Mo, iOS 9.0) sur l'App Store. Misant sur un univers cubique créé par Mojang ainsi que sur le concept de monde ouvert, le jeu permet de donner vie à son imagination en proposant un immense bac à sable.



S'inspirant de Lego, il faut explorer, construire et survivre, en se servant de différentes ressources. Un jeu qui a rapidement connu un grand succès, dont les développeurs sont bien conscients, puisqu'ils ne cessent de proposer des mises à jour avec des nouveautés.



Aujourd'hui, c'est un DLC spécial qui s'invite puisqu'on assiste à un partenariat avec Jurassic World.

Minecraft : quand Jurassic World s'invite dans le jeu

C'est une véritable mine d'or... Minecraft ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs dans son jeu original, mais propose également de nouvelles alternatives avec succès depuis quelques mois avec notamment Minecraft Dungeons et Minecraft Earth.



Aujourd'hui, les développeurs proposent un nouveau DLC au sein du Minecraft Marketplace : il est désormais possible de retrouver les dinosaures de Jurassic World.



Celui-ci permet donc de créer et de former des dinosaures avec plus de 21 skins et plus de 60 bestioles.

Télécharger Minecraft à 7,99 €