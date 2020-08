Danganronpa 2: Goodbye Despair se déploie dans le monde entier

Il y a 54 min (Màj il y a 6 min)

Guillaume Gabriel

Quelques mois en arrière, le studio Spike Chunsoft a déclaré vouloir porter sa trilogie Danganronpa sur iOS afin de célébrer le 10ème anniversaire de la saga.



Alors que Danganronpa: Trigger Happy Havoc, premier opus, est d'ores et déjà disponible, c'est le second volet qui est en plein déploiement dans le monde entier.



En effet, Danganronpa 2: Goodbye Despair (v1.0.0, 3,6 Go, iOS 11.0) est actuellement en plein lancement, s'invitant dans de nouveaux pays chaque heure. La bande annonce :

Danganronpa 2: Goodbye Despair se lance sur l'App Store

Île Jabberwock - Vous et vos camarades de classe étaient prêts à vous amuser au soleil jusqu'à ce que Monokuma revienne pour recommencer son jeu meurtrier! Pris au piège dans une situation de tuer ou d'être tué, votre seul espoir réside dans la résolution des mystères de l'île.

Dans ce second opus, on y incarne un lycée pris au piège sur une île spéciale... Pour s'échapper de la terre, c'est très simple, il faut tuer un autre élève en toute discrétion. Mais Danganronpa 2 est un prétexte pour une nouvelle affaire et un nouveau procès. Vous devrez vous en sortir de manière légale avec un argumentaire qui nécessite d'enquêter pour anéantir la partie adverse.



Danganronpa 2: Goodbye Despair est disponible au prix de 17,99€, tandis que le premier opus est proposé à -50% pour célébrer ce nouveau lancement.

