Découvrez la première publicité de la PS5

Il y a 3 heures

Julien Russo

Elle n'est même pas encore commercialisée que Sony dévoile déjà la première publicité de la PlayStation 5 attendue en fin d'année. À travers cette communication marketing, Sony cherche essentiellement à mettre en avant les nombreuses fonctionnalités de la nouvelle DualSense qui a complètement été repensée pour offrir une nouvelle expérience aux joueurs PlayStation.

Un nouvel univers que vous aurez bientôt dans votre salon

Vous êtes impatient d'acheter votre PS5 ? Rassurez-vous nous aussi on n'en peut plus d'attendre. Pour faire monter la pression, Sony a décidé de partager sur YouTube la première publicité nommée "Play has no limits" en français ça fait "Le jeu n'a pas de limites", un slogan qui veut tout dire !

En effet, dans cette publicité, Sony met en avant les nombreux avantages de sa DualSense, la nouvelle manette qui sera fournie dans le pack de la PS5.

Au programme on retrouvera :

Un retour haptique

Des gâchettes adaptatives

Un audio 3D

Autant dire que Sony vise le très haut de gamme et pourrait faire renoncer de nombreux joueurs à investir dans des manettes professionnelles.

Dans la publicité vous plongez dans un univers sombre et mystérieux où vous retrouverez une jeune femme qui marche sur un lac gelé et où soudainement la glace se fissure !

Apparait alors un kraken, c'est à ce moment précis où votre DualSense vous enverra des sensations uniques (via le retour haptique) qui vous apporteront une immersion inédite dans le jeu.

Dans l'extrait vidéo du jeu, on peut également apercevoir un son qui arrive dans toutes les directions du personnage.

La voix off dans la vidéo indique :

Bienvenue dans un monde de sensations décuplées. Un monde où les yeux voient par le son. Un monde où les effets de force se ressentent au bout de vos doigts. Bienvenue dans un nouveau monde immersif.

Une publicité qui nous donne très envie de tester la PS5 !

Pour l'instant, il n'y a aucune date de commercialisation de la nouvelle console de Sony, on sait malgré tout qu'elle arrivera avant Noël, il est inimaginable que Sony soit absent face à Microsoft dans la période la plus rentable de l'année.

En ce qui concerne le prix officiel, toujours pas d'information, il y a eu quelques fuites comme celle de Carrefour qui annonçait sur son site une PS4 Édition standard à un tarif de 499€ et une DualSense à 49,90€. Mais bien évidemment c'est à prendre à la légère puisqu'il s'agit d'informations non confirmées.