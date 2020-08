Brawlhalla : Test et avis du nouveau jeu mobile d'Ubisoft

Brawlhalla, est un nouveau jeu mobile, gratuit, développé par Ubisoft. Après la sortie du jeu en 2017 sur PC, Mac, PS4, XBOX et Nintendo Switch, la version mobile a débarqué il y a deux semaines, avec en prime, le cross-play. Découvrons ensemble ce que le jeu propose grâce à notre test.

Test de Brawlhalla, le Super Smash Bros à la sauce Ubisoft

Partons à la découverte de Brawhalla mobile. Le but principal du jeu se rapproche beaucoup d'un jeu connu, nommé Super Smash Bros. Vous êtes lâché dans une arène face à d'autres joueurs en ligne, et l'objectif est de combattre, pousser les adversaires hors de l'arène afin qu'ils tombent dans le vide. Une jauge de dégâts est attribué à chaque joueur, et plus votre jauge augmente plus vous avez de chance de vous faire éjecter et donc de perdre la partie.



Plusieurs arènes sont disponibles, et bien évidemment plusieurs personnages (héros) aussi. 9 héros sont disponibles au début du jeu, 41 sont à débloquer au fur et à mesure que vous jouez. Chaque héros a ses propres points forts et points faibles divisés en 4 compétences notées de 1 à 10. L'attaque, la défense, l'armure et la rapidité.

Gameplay

Côté gameplay, Brawlhalla est assez facile à prendre en main. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous (in-game), à gauche, les flèches directionnelles, pour se déplacer. À droite, des boutons de couleurs.

rouge pour une attaque

violet pour une attaque puissante

bleu pour une esquive

vert pour un saut

rose pour une provocation



En haut à droite vous pouvez retrouver le temps restant, la qualité de connexion et la vie de chaque joueur.

En haut à gauche, le menu pause pour quitter la partie, changer le volume du jeu...



Regardez le trailer vidéo officiel :

Difficulté

Facile à prendre en main, pas besoin de passer des heures à jouer pour commencer à prendre du plaisir. Évidemment, il est conseillé de commencer en partie simple et non en classé, afin de tomber avec des joueurs de votre niveau. Il faut rappeler aussi que les modes "entraînement" et "tutoriel", sont là pour vous aider justement à commencer le jeu sans trop de difficultés.

Graphismes

Les graphismes du jeu sont assez jolis et colorés. Sur l'image (ci-dessous) vous pouvez le constater. Les décors en relief, en arrière-plan, donnent de la profondeur à Brawlhalla. Ça enlève cette impression d’étouffement, et donne de l'espace visuel au combat. Les héros sont quant à eux bien modélisés, la version mobile n’a pas à rougir face aux consoles.

Modes de jeux

Jeu amical : 4 modes de jeux au choix Chacun pour soi : affrontez des personnes en ligne Strikeout 1v1 : combattre avec plusieurs héros dans un même match Amical 2v2 : jouer seul(e) ou avec un(e) ami(e) Expérimental 1v1 : Test des nouvelles fonctionnalités

: 4 modes de jeux au choix Jeu classé : 3 modes de jeu au choix Classé 1v1 : duels en ligne avec classement Classé 2v2 : duels en ligne en 2 contre 2 avec classement Rejoindre match classé : rejoindre une salle sur invitation

: 3 modes de jeu au choix Kung Foot : 2v2 dans une arène. Vous l'aurez compris rien qu'au titre, un ballon est lâché au milieu de l'arène, chaque équipe à ses propres cages et doit marquer le plus de buts possible à l'équipe adverse (plutôt fun).

: 2v2 dans une arène. Vous l'aurez compris rien qu'au titre, un ballon est lâché au milieu de l'arène, chaque équipe à ses propres cages et doit marquer le plus de buts possible à l'équipe adverse (plutôt fun). Jeux hors-ligne : 4 modes de jeu au choix Tournoi canapé : jouer avec vos amis à côté de vous Entraînement : découvrir de nouveaux coups Championnat : jouer contre l'ordinateur Tutoriels : apprendre à jouer

: 4 modes de jeu au choix

Passe de combat, légendes et boutique

Pour ce qui est du reste, nous avons un passe de combat (pas encore disponible), à la mode sur énormément de jeux qui sortent ces derniers mois (merci Fortnite). Toujours le même objectif, jouer, jouer et encore jouer pour débloquer un maximum de nouveautés.



Un menu nommé "Salle des Légendes" est lui aussi présent. À l'intérieur, on y retrouve l'histoire de chaque personnage, et un tableau qui résume vos performances d'arène avec chaque héros.



Pour finir, comme dans tous jeux Ubisoft qui se respectent, une boutique est présente.

Conclusion

Brawlhalla ne révolutionne pas le monde du jeu vidéo, d'autant que le jeu est déjà disponible depuis 3 ans sur toutes les autres plateformes. En revanche il faut reconnaître que cette version mobile peut séduire grâce à son cross-play, sa fluidité de gameplay et ses modes de jeux divers et variés qui permettent de ne pas se lasser. À mentionner également, des mises à jour fréquentes semblent arrivées sur le jeu (voir page d'accueil). A voir si cela concernera seulement la boutique ou aussi les personnages, arènes et modes de jeux. Je vous invite bien évidemment à aller tester le jeu afin de vous faire votre propre avis, car comme j'aime le rappeler, un avis est subjectif, et peut donc être différent de celui des autres.

Notre avis sur Brawlhalla

Brawlhalla (jeu de combat) Prix gratuit Réalisation 4 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 4 / 5 Équilibre In-App 4 / 5 Notre avis 4.5 / 5

