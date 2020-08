Microsoft soutient Epic Games et son Unreal Engine

Hier à 23:12

Medhi Naitmazi

Dans son combat contre Apple et sa commission de 30%, Epic Games cherche des alliés. Alors que certains éditeurs ont rejoint le studio, c’est cette fois Microsoft qui apporte son soutien.



En effet, l’un des concurrents (mais aussi partenaire) d’Apple, vient de faire un communiqué sur les conséquences du bannissement de Fortnite mais surtout de son moteur graphique, l’Unreal Engine.

Microsoft derrière Epic contre Apple

Alors que la firme de Cupertino a répondu à la justice par quelques pièces justificatives, le groupe de Redmond affirme que le blocage de l’Unreal Engine aurait un impact sur le développement des jeux vidéo pour mobiles.

L’Unreal Engine 4 est un moteur qui propulse de nombreux grands jeux, tout support confondu et la version 5 a même été dévoilée tout récemment avec une démonstration technique sur PS5. Comme d’habitude, le moteur sera même supporté par iOS et MacOS.

Si l’Unreal Engine ne peut pas supporter les jeux pour iOS ou macOS, Microsoft serait obligé de choisir entre abandonner ses clients et clients potentiels sur les plateformes iOS et macOS ou choisir un moteur de jeu différent au moment de préparer le développement de nouveaux jeux.



En empêchant Epic de développer et prendre en charge l’Unreal Engine pour iOS ou macOS, Apple portera préjudice aux créateurs de jeux et aux joueurs.

Microsoft explique donc qu’il est compliqué de se passer du Unreal Engine, bien que d’autres solutions existent sur le marché comme le moteur Unity.

Le créateur de Windows évoque ici ses propres créations mais aussi celles d’autres studios qui devront alors opter pour des SDK totalement différents si ils veulent supporter les plateformes Apple. Entre les lignes, Microsoft met la pression sur la pomme en insinuant que de futurs gros titres pourraient ne pas voir le jour sur iPhone, iPad et Mac.

On rappellera que cette histoire est partie d’une fonctionnalité de Epic Games dans Fortnite qui permettait la semaine dernière de ne pas payer via le système d’Apple au sein du jeu. Depuis, Apple a retiré le jeu - colle chez Google - et menace de fermer le compte développeur le 28 août. Elle a même évoqué la fermeture de l’accès aux outils de développement pour le moteur Unreal édité par le studio américain.

La bataille est loin d’être finie avec déjà une dizaine de rebondissements...



