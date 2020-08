Tintin Match : un nouveau jeu de match-3 à venir sur iOS

Avec la popularité des jeux sur mobiles, nous avons eu la chance d'accueillir de nombreuses licences connues sur l'App Store et le Play Store.



Que ce soit pour des jeux réellement travaillés ou pour des machines à sous se servant de la notoriété, tous les éditeurs tentent leur chance.



Et la belle nouvelle, c'est que le détective Tintin va pointer le bout de sa houppette très prochainement dans un jeu de match-3.

Le studio 5th Planet Games vient d'annoncer l'arrivée prochaine de son casse-tête Tintin Match, en partenariat avec Moulinsart, société derrière l'univers d'Hergé.



Comme le nom le laisse deviner, il s'agira d'un casse-tête de match-3 qui mettra l'accent sur l'histoire de l'aventurier et de ses amis. Chaque fois que vous franchissez une étape, vous débloquerez soit des lieux emblématiques de Tintin, soit des personnages que vous reconnaîtrez dans les livres.



Nick Rodwell, directeur général de Moulinsart :

Nous sommes très heureux de cette opportunité de présenter Tintin aux joueurs mobiles du monde entier. Permettre aux joueurs de jouer le rôle du détective de tous les jours et de résoudre les énigmes et les mystères par eux-mêmes, grâce à un mécanisme de jeu amusant et familier, est un excellent moyen d'élargir l'univers de Tintin.