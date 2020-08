PS Plus : Sony offre les jeux PUBG et Street Fighter V en septembre

Sony vient de dévoiler les jeux gratuits du mois de septembre 2020. Pour la rentrée, les abonnés au PlayStation Plus peuvent télécharger Street Fighter V et PUBG, le battle royal qui a lancé la mode avant que Fortnite ne lui fasse de l’ombre.



Sony a mis en ligne la vidéo des deux jeux PS4 offerts dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus pour le mois de septembre. La firme n’offre d’ailleurs plus de jeux PS3 ou PS Vita. Seule la PS4 en profite, et probablement la PS5 dans quelques mois.

Les jeux PS4 gratuits en septembre 2020

Dès le 1er septembre, les abonnés au PlayStation Plus pourront donc télécharger gratuitement l’excellent Street Fighter V de Capcom. Un classique des jeux de combat qui est sorti en 2016 mais qui fait toujours figure de référence sur console. On le trouve habituellement à 19€.



De l’autre côté, on trouve PUBG, le Battle Royale « sérieux » ici développé par Bluehole. Comme dans tout jeu du genre, vous vous retrouvez à 100 joueurs sur une map et seul le dernier survivant gagne. C’est beau, prenant et gratuit donc au lieu de 29€.



On rappellera que jusqu’au 31 août 2020. Sony offre toujours le très bon Call of Duty : Modern Warfare 2 – Campaign Remastered, ainsi que le délirant Fall Guys qui a été annoncé sur mobile il y a quelques jours.