Pokémon Masters EX : une grosse mise à jour 2.0.0

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Il y a un an, nous avions la chance de faire connaissance avec le jeu Pokémon Masters EX (v2.0.0, 766 Mo, iOS 11.0) : véritable carton, la création du studio DeNA, partenaire de Nintendo, nous emmène découvrir la nouvelle île de Passio, où un tournoi de combat en 3 contre 3 du nom de World Pokémon Masters a lieu.



Outre mettre les dresseurs en avant, le jeu demande de coopérer avec d'autres joueurs du monde entier, afin de venir à bout des adversaires.



La belle nouvelle, c'est que Pokémon Masters EX vient de passer en version 2.0.0 avec pas mal de nouveautés au programme. La bande-annonce :

Pokémon Masters EX : une mise à jour majeure pour l'anniversaire

Pokemon Masters a donc été mis à jour par les développeurs pour une version 2.0 qui apporte diverses améliorations et modifications au jeu, y compris le changement de nom Pokemon Masters EX.



La prise en charge du stade Champion a été ajoutée à Explore, permettant de combattre les Elite Four et Champion de chaque région.



Les paires de synchronisation peuvent désormais posséder un niveau à 6*, contre 5* auparavant. Autre gros point, l'évènement du premier anniversaire qui, depuis hier, permet aux joueurs de recevoir des gemmes jusqu'au 13 septembre.

