iMac 2020 : des clients se plaignent de lignes aléatoires sur l’écran

Une mise à jour des pilotes requis par la Radeon Pro 5700 XT devrait suffire, et certainement que les équipes de AMD et Apple travaillent déjà sur la solution.

L’étendue de ce problème n’est pas claire, mais gardez à l’esprit que le problème n’affecte que la configuration GPU la plus avancée. Cela ne concerne donc pas tout le monde et espérons surtout qu’Apple puisse proposer un correctif logiciel pour résoudre cette anomalie.

Même problème avec mon iMac 2020, déjà apparu lors de la configuration initiale du Mac et continue d'apparaître au hasard depuis lors. En recherchant sur YouTube et Google, il semble que ce soit un problème courant avec le GPU 5700XT qui l'accompagne.

Un utilisateur ajoute que, après des recherches plus approfondies, le coupable probable de ce problème est le GPU 5700 XT susmentionné. Les performances globales de l'iMac ne semblent cependant pas être affectées par le problème.

Je viens de recevoir mon nouvel iMac et j'ai remarqué que de temps en temps un problème de ligne apparaît sur mon écran. C'est complètement aléatoire, je pensais que c'était lié à un travail intensif / à la chaleur, mais parfois même lorsque l'ordinateur est inactif, je vois la ligne sur l'écran. L’iMac fonctionne bien, j’ai exécuté toutes sortes de benchmarks pour CPU / GPU et tout va bien, mais de temps en temps, je vois cette ligne ennuyeuse sur mon écran.

L'utilisateur d'origine dans le fil de discussion explique que son iMac 2020 affiche aléatoirement des lignes sur l'écran. L'utilisateur pensait à l'origine que les lignes pouvaient être causées par des flux de travail intensifs et une chaleur élevée. Cependant, des tests supplémentaires ont révélé que ce n'était pas le cas :

Le dernier iMac en date souffre-t-il d’un problème d’affichage ? Plusieurs utilisateurs d'iMac 2020 rencontrent apparemment des problèmes de lignes aléatoires sur l’écran, un glitch. Un sujet récent sur les forums de support d’Apple indique que la carte graphique AMD Radeon Pro 5700 XT est probablement la coupable idéale. Le dernier iMac 27 pouces 5K peut être équipé du GPU Radeon Pro 5700 XT doté de 16 Go de mémoire GDDR6. Il s’agit de la configuration haut de gamme proposée par Apple, mais elle semble causer des problèmes d’affichage aux clients.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.