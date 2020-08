Un keynote le 9 septembre pour le prix et la date de la PS5

Alban Martin

La rentrée ne concerne pas que les écoliers, les constructeurs de consoles sont également sur les rangs. Alors que la rumeur enfle concernant un évènement du côté de Sony ou de Microsoft, c'est le nippon qui devrait dégainer en premier avec une nouvelle présentation de sa console next-gen, la PlayStation 5. A priori, ce serait pour le 9 septembre.



Rendez-vous le 9 septembre pour découvrir les dernières informations sur la PS5

Alors que Microsoft a décalé la sortie d’Halo Infinite, son jeu phare à 2021, du côté de Sony tout va bien. Les journalistes spécialisés peuvent cocher la date du 9 septembre dans leur calendrier puisque la firme devrait y tenir un évènement spécial Playstation 5.



Après un premier rendez-vous le 18 mars 2020 lors de la Game Developers Conference, pour dévoiler les caractéristiques techniques de la PS5, puis l’événement « The Futur of Gaming » du 11 juin 2020 pour dévoiler les premiers jeux de la PlayStation 5 ainsi que le design, la prochaine date importante serait celle du 9 septembre 2020 avec des informations sur la date de sortie, les prix, les jeux du line-up ainsi que la nouvelle interface utilisateur.

Sur les forums 4Chan, plusieurs membres ont divulgués ces informations, avec à l'appui, des vidéos uploadées puis retirées par Sony sur la plateforme Youtube. Elles sont toutes datées au 9/09/20.



Initialement, on attendait un keynote en août mais la reprise de l'épidémie aurait poussé les dirigeants de Sony à le décaler. En tout cas, les vidéos font toutes partie de la playlist « Regardez les bandes-annonces des jeux PS5 ». Les quatre nouvelles vidéos sont placées en « mode privé ». Reste à savoir ce que le nippon a prévu. Si le prix et la date sont communiqués, Microsoft serait dans l'obligation de riposter. Oui, la Xbox Series X n'a pas non plus de date de sortie ni de prix officiels.



Au final, les deux consoles sortiront avant la fin de l'année, probablement en novembre.



