Le premier Mac avec Apple Silicon pourrait être un MacBook 12"

Ce MacBook Retina 12 pouces proposera donc l'A14X gravée en 5nm et possèdera aussi un port USB-C (ce qui est la norme maintenant sur les Mac). Apple devrait également annoncer une autonomie jusqu'à 20 heures maximum. Pour l'instant, il n'y a aucune date de commercialisation ni de prix. Le média chinois dévoile également que Apple devrait nous réserver une surprise pour le premier semestre 2021 . Le premier iMac à signer l'abandon du processeur Intel devrait enfin être commercialisé. Ce pourrait être aussi celui qui marque le commencement du nouveau design avec un style qui se rapproche plus du Pro Display XDR, pour faire simple, sans les bordures épaisses qui perdure depuis très longtemps sur le design de l'iMac.

Si nous vous parlons aujourd'hui de l'Apple Silicon, c'est suite à la rumeur mise en ligne par le très sérieux The China Times . En effet, le média a appris avec des sources qui souhaitent rester secrètes que Apple prépare un nouveau MacBook Retina de 12 pouces avec le processeur A14X , celui qu'on retrouvera dans les prochains modèles d'iPad Pro. Cette nouvelle indiscrétion vient contredire les précédentes qui affirmaient que le premier Mac avec l'Apple Silicon serait un MacBook Pro.

Apple a sorti il y a quelques semaines un nouvel iMac avec le processeur Intel. D'après certaines indiscrétions ce serait le dernier Mac de l'histoire à posséder un processeur Intel. Apple a exprimé sa volonté lors de la WWDC 2020 de lancer prochainement de nouveaux Mac avec une puce maison.. l'Apple Silicon ! Et le premier Mac de l'histoire à connaître ce grand changement pourrait être un MacBook de 12 pouces.

